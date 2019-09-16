Вт, 17.09.2019
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Нежная женственность и свобода Victoria Beckham в лучших британских традициях
Неделя моды в Лондоне

ФОТО: SIPA/Scanpix

Показ весенне-летней коллекции 2020 года в рамках Недели моды в Лондоне прошел в здании Министерства иностранных дел Великобритании, где впервые в истории собралось такое количество ценителей моды. Почему такой выбор? Потому что своей новой линейкой дизайнер Виктория Бекхэм хотела напомнить женщинам об их правах.

На контрасте с местом проведения дефиле, которое ассоциируется со строгим порядком и серьезными решениями, коллекция эта смотрелась особенно женственно и нежно.

Однотонные костюмы в пастельных тонах, изысканные шелковые платья с глубоким декольте, сочный цитрусовый и другие яркие цвета, традиционная клетка, цветочная романтика...

Вдохновением для Виктории на этот раз послужили фильмы и музыка 70-х годов.

ФОТО: SIPA/Scanpix

В миди и макси, удлиненных рукавах блуз, свободном крое комбинезонов и пальто, каскадах оборок и воланов ощущается некая богемная расслабленность.

Платья из новой коллекции кардинально отличаются от характерных для стиля Victoria Beckham - свободные, легкие, они дают женскому телу свободу и скорее скрывают, чем подчеркивают его линии.

Невольно вспоминается Йоджи Ямамото, который говорил, что чем больше скрыта сексуальность женского тела одеждой, тем больше ее в глазах.

Признаемся честно - мы готовы все это надеть! А вы?

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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