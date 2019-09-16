Нежная женственность и свобода Victoria Beckham в лучших британских традициях

Показ весенне-летней коллекции 2020 года в рамках Недели моды в Лондоне прошел в здании Министерства иностранных дел Великобритании, где впервые в истории собралось такое количество ценителей моды. Почему такой выбор? Потому что своей новой линейкой дизайнер Виктория Бекхэм хотела напомнить женщинам об их правах.