Петравича: Летом родители "за счет детей" необоснованно используют пособия по болезни

Как министр сказала в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении, количество выплаченных пособий по болезни постоянно растет, особенно увеличивается количество заболеваний маленьких детей летом, когда закрыты детские сады.

По словам министра, появляется вопрос, почему количество этих пособий вырастает именно в это время.

"Видимо, родителям негде оставить детей. И это, возможно, используется как дополнительный оплачиваемый отпуск", - сказала Петравича.