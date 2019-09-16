"Динамо" с большим трудом обыграло худшую команду КХЛ

Хабаровский "Амур" прибыл в Ригу в качестве худшей команды чемпионата. На счету гостей было ноль побед в шести матчах текущего сезона и последнее место в турнирной таблице. Тем не менее, "Амуру" удалось потрепать нервы "динамовцам", которые с трудом добились победы.

Первый период прошёл под диктовку гостей, а рижане активизировались лишь ближе к перерыву. Тем не менее, в первые 20 минут голов так и не последовало. Счёт в матче во втором периоде открыл Брэндон Макмиллан, а спустя несколько минут Давид Улльстрём удвоил преимущество рижан. Две с половиной минуты спустя гости сумели отыграть одну шайбу благодаря усилиям Артёма Железкова.

На 6-й минуте третьего периода Александр Горшков сравнял счёт, а ещё четыре минуты спустя Владислав Ушенин впервые в матче вывел гостей вперёд. Под конец основного времени рижане устроили настоящий штурм ворот "Амура", который увенчался успехом - третью шайбу в ворота гостей забросил Микелис Редлихс.

Отметим, что Редлихс стал первым латвийским хоккеистом "Динамо", который забросил шайбу в нынешнем сезоне. До этого за рижан забивали только легионеры.

Матч перешёл в овертайм, который сразу же начался плохо для хозяев - за нарушение численного состава хозяева остались в меньшинстве, но благодаря удачной игре Гудлевскиса в воротах удалось выдержать эти опасные 2 минуты. Победу "Динамо" принёс гол Увиса Балинскиса, который забил после передачи Редлихса. 4:3 - очень непростая победа "Динамо".