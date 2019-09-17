Павел Глоба назвал три знака Зодиака, жизнь которых кардинально изменится в 2020 году

Овен

У Овнов в будущем году ожидается мощный прилив жизненных сил. У них появится мотивация для глобальных свершений.

Представителей этого знака Зодиака, как уверяет астролог, ждет невероятный успех, причем особенно ощутят этот благоприятный период те, кто любит быть на виду.

Постарайтесь больше общаться и заведите полезные знакомства. А еще Павел Глоба обещает Овнам материальный рост в 2020 году.

Лев

Львы в будущем году получат возможность уехать за границу и начать новую жизнь. Причем они действительно смогут добиться успеха на новом месте.

Перед представителями данного знака откроются прекрасные перспективы для дальнейшего процветания - они смогут найти любимую работу или открыть собственное дело.

Одиноким женщинам-Львам, по утверждению астролога, этот период сулит замужество.

Козерог

Козероги в 2020 году получат долгожданные и приятные новости относительно недвижимости -