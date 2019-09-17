В Елгаве в строительной яме нашли попавшую в ДТП машину; водитель сбежал

Мужчина, возможно, превысил разрешенную скорость езды, поэтому не сумел справиться с автомобилем. Чтобы понять обстоятельства происшедшего, полиция просит отозваться свидетелей.

Водитель не сумел затормозить и на полной скорости влетел в траншею. Местные жители считают, что произошедшее могло стать комбинацией бессмысленных дорожных знаков и неправильно выбранной скорости, указывает передача.

Первым ДТП заметил прохожий, мужчина выбрался из пострадавшего автомобиля и убежал. Выходит, что он в аварии серьезно не пострадал, так как сумел сбежать довольно быстро. Полиции до сих пор не удалось выяснить личность водителя, сообщает Degpunktā.

"Водителя на месте происшествия встретить не удалось, он после ДТП покинул место происшествия. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе, кто управлял транспортным средством", - указала передаче старший специалист Госполиции Рижского региона Иева Сиетниеце.