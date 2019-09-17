Геноцид евреев во время войны: отменено решение об окончании процесса против Херберта Цукурса

Прокурор отдела по особо важным делам Модрис Адлерс отменил решение прокуратуры об окончании уголовного дела Цукурса. В деле восстановлено досудебное следствие.

В середине сентября Алдерс закончил проверку законности и обоснования окончания уголовного дела.

Проверка показала, что решение об окончании уголовного процесса было принято преждевременно, до того, как были проведены все возможные следственные и процессуальные меры для сбора и проверки доказательств, предусмотренные Уголовным законом, указала Маевска.

Таким образом, досудебное следствие продолжает другой прокурор отдела по расследованию особо важных дел.

Напомним, в октябре 2018 года Генпрокуратура завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев.

В деятельности Цукурса не было констатировано нарушений, указанных в 71-й статье Уголовного закона, и не было определено ни одного конкретного и живого лица, действия которого и его возможное участие в одной из массовых акций уничтожения евреев имело бы основание.

Как сообщала Latvijas Avīze, в действиях Цукурса не был констатирован предусмотренный в 71-й статье Уголовного закона состав преступления, а в ходе уголовного процесса не было выяснено конкретных и живых лиц, действия которых могли быть связаны с какими-либо акциями по массовому уничтожению евреев.

Уголовный процесс был начат в 2006 году по 71-й статье Уголовного закона о геноциде. В рамках этого процесса расследовалось участие Херберта Цукурса в так называемой "команде Арайса", командиром которой был Виктор Арайс.

В начатой Генпрокураторой несколько лет назад проверке было констатировано, что во время Второй мировой войны действия Цукурса были связаны с "командой Арайса" и немецкой службой безопасности.

В ходе уголовного процесса было доказано, что Цукурс 14 июля 1941 года в звании полковника начал службу в "команде Арайса". Сначала Цукурс был помощником Арайса, а позднее - ответственным за эксплуатацию и ремонт служебных автомобилей, хранении вооружения, его техническом обслуживании и выдаче.

Полученная в ходе следствия информация из-за границы, в том числе и из России, уже ранее не была достаточной, чтобы можно было подтвердить или отрицать факт участия Цукурса в уничтожении евреев.