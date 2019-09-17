В США мужчине дали срок за издевательство над акулой

Видео, снятое во Флориде, стало сенсацией в соцсетях. На нем видны трое мужчин, рыбачащих на яхте, они достают огнестрельное оружие и в качестве развлечения несколько раз стреляют в акулу. Кроме того, опубликовано видео, на котором видно, что мужчины поймали акулу на рыболовный крючок и тащат по волнам.

Michael Wenzel, 21, Robert Lee Benac, III, 28, and Spencer Heintz, 23 can go die in a fire. Straight up psychopaths in the making. https://t.co/UfGvQwsXzC — Big Ounce (@wee_beastie_) December 14, 2017

30-летний Роберт Ли Бенак в пятницу, 13 сентября, был обвинен в жестоком обращении с животными. Как сообщают американские СМИ, мужчине ранее уже выдвигались обвинения в связи с жестоким обращением с животными.

Кроме 10 дней тюрьмы ему назначали проверочный срок на 11 месяцев и штраф в размере 2500 долларов, а также 250 часов общественных работ, 125 из которых необходимо отработать в приюте для животных.

Также мужчине на три года аннулировали рыболовную лицензию.