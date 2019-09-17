В США мужчине дали срок за издевательство над акулой

В штате Флорида, США, мужчину, который, развлекаясь с друзьями, тащил за яхтой, а потом застрелил акулу, приговорили к десяти дням тюрьмы, сообщает CNN.
Видео, снятое во Флориде, стало сенсацией в соцсетях. На нем видны трое мужчин, рыбачащих на яхте, они достают огнестрельное оружие и в качестве развлечения несколько раз стреляют в акулу. Кроме того, опубликовано видео, на котором видно, что мужчины поймали акулу на рыболовный крючок и тащат по волнам.
Michael Wenzel, 21, Robert Lee Benac, III, 28, and Spencer Heintz, 23 can go die in a fire. Straight up psychopaths in the making. https://t.co/UfGvQwsXzC— Big Ounce (@wee_beastie_) December 14, 2017
30-летний Роберт Ли Бенак в пятницу, 13 сентября, был обвинен в жестоком обращении с животными. Как сообщают американские СМИ, мужчине ранее уже выдвигались обвинения в связи с жестоким обращением с животными.
Кроме 10 дней тюрьмы ему назначали проверочный срок на 11 месяцев и штраф в размере 2500 долларов, а также 250 часов общественных работ, 125 из которых необходимо отработать в приюте для животных.
Также мужчине на три года аннулировали рыболовную лицензию.
Видео было снято 26 июня 2017 года и опубликовано в аккаунте Роберта в Instagram, где он опубликовал несколько жестоких видеороликов.