Отстаем от плана: СГД собрала налогов меньше, чем планировалось

По сравнению с тем же периодом 2018 года администрируемые СГД поступления в совокупный бюджет увеличились на 191,768 млн евро или 3,1%.

"Значительно больше, чем планировалось, в бюджет внесено налогов на рабочую силу - план превышен на 156,49 млн евро", - отметили в налоговой службе.

Поступления обязательных взносов государственного социального страхования за восемь месяцев этого года составили 2,298 млрд евро, что на 0,22 млрд евро или 10,4% больше, чем за соответствующий период 2018 года. Поступления подоходного налога с населения составили 1,185 млрд евро, что на 0,09 млрд евро или 8,7% больше.

Налога на добавленную стоимость за восемь месяцев этого года собрано на сумму 1,685 млрд евро, что на 0,7% меньше, чем планировалось. В свою очередь по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления этого налога выросли на 0,12 млрд или 7,8%.

Поступления подоходного налога с предприятий в этом году составили 18,055 млн евро, что составляет всего 14,3% запланированного объема.

"Следует отметить, что на поступления подоходного налога существенно повлиял рост объема возвратов, так как налогоплательщики запрашивали в основном возврат уплаченных в первом полугодии 2018 года авансовых платежей, которые существенно превысили рассчитанный налог за 2018 год. Эти авансовые платежи были установлены еще в соответствии с ранее действующим порядком уплаты подоходного налога. За восемь месяцев 2019 года из поступлений подоходного налога выплачено 104,47 млн евро, что на 43,61 млн евро больше, чем было выплачено в целом за 2018 год", - пояснили в СГД.

Поступления акцизного налога за восемь месяцев текущего года составили 705,882 млн евро, что на 3,2% меньше, чем планировалось, но на 32,66 млн евро или 4,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.