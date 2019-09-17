Вт, 17.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Во Франции умер мальчик, инфицировавшийся в 2011 году вирусом E. coli

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Десятилетний мальчик из Франции, который в 2011 году отравился мясом из говяжьего гамбургера, умер в реанимационном отделении больницы, сообщает ВВС.

Десятилетний Нолан и еще 14 детей попали в больницу в 2011 году после употребления говяжьих гамбургеров.

Как констатировали медики, заболевание вызвал микроорганизм E.Coli, которым человек может инфицироваться, употребляя недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, немытые овощи и фрукты, а также не соблюдая требования гигиены.

Мальчик умер в субботу, 14 сентября, в реанимационном отделении. Долгое время он был парализован, ему пришлось перенести несколько хирургических вмешательств. У всех детей, госпитализированных в 2011 году, были констатированы симптомы кишечной и почечной инфекции.

E. coli вызывает рвоту, кровавую диарею, боли в животе. Также E. coli способна создавать токсины или ядовитые вещества и привести к серьезному заболеванию, инкубационный период которого составляет от четырех до десяти дней.

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