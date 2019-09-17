Во Франции умер мальчик, инфицировавшийся в 2011 году вирусом E. coli

Десятилетний Нолан и еще 14 детей попали в больницу в 2011 году после употребления говяжьих гамбургеров.

Как констатировали медики, заболевание вызвал микроорганизм E.Coli, которым человек может инфицироваться, употребляя недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, немытые овощи и фрукты, а также не соблюдая требования гигиены.

Мальчик умер в субботу, 14 сентября, в реанимационном отделении. Долгое время он был парализован, ему пришлось перенести несколько хирургических вмешательств. У всех детей, госпитализированных в 2011 году, были констатированы симптомы кишечной и почечной инфекции.