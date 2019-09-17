Почти половина пострадавших в ДТП - пешеходы и велосипедисты

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 15 человек, сообщает Госполиция.
Среди пострадавших были три пешехода и четыре велосипедиста.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала восемь водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.
За превышение скорости на водителей оформлен 161 протокол.
В целом полиция за прошедшие сутки оформила 482 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.