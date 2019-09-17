Вт, 17.09.2019
В нашей стране, если ты решил заниматься футболом и ставишь себе цель играть в чемпионате Латвии, то тебе не за чем этим заниматься. Уехать из Латвии - должно быть целью любого местного футболиста. Виталий Ягодинский, защитник команды RFS

Почти половина пострадавших в ДТП - пешеходы и велосипедисты

ФОТО: Pixabay

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 15 человек, сообщает Госполиция.

Среди пострадавших были три пешехода и четыре велосипедиста.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала восемь водителей, один водитель находился за рулем под воздействием наркотических веществ.

За превышение скорости на водителей оформлен 161 протокол.

В целом полиция за прошедшие сутки оформила 482 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

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