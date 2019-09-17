Вт, 17.09.2019
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Женщина была готова выложить 2000 евро за убийство своего мужа

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция предотвратила планируемое женой заказное убийство мужа, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В июле, получив информацию Бюро внутренней безопасности (БВБ) о готовящемся заказном убийстве, отдел раскрытия убийств и поиска людей немедленно начал уголовный процесс и провел неотложные следственные действия.

Полиция выяснила, что женщина ищет лиц, которые бы за плату убили ее мужа. В ходе следствия и объемного комплекса мероприятий выяснилось, что за убийство женщина готова заплатить 2000 евро. Убийство должно было быть замаскировано под уличный конфликт, в ходе которого мужа зарезали бы ножом.

После совершения убийства женщина хотела получить фотографии убитого мужа с места событий в качестве доказательства выполненной работы. Кроме того, она спланировала свое алиби и то, что скажет полиции после убийства мужа.

В ходе расследования полиция получила достаточное количество доказательств о готовящемся преступлении и наблюдала за стадией подготовки. В качестве подозреваемой в организации преступления задержана ранее несудимая женщина 1988 года рождения, к которой применена мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, был задержан знакомый женщины, мужчина 1983 года рождения, который был сообщником в готовящемся убийстве. Он признан подозреваемым, к нему также применен арест. Оба подозреваемых готовились совершить это убийство по личным мотивам.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет.

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