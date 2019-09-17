Развалины на улице Бривибас в Риге приведут в порядок принудительно

Недвижимость является совместной собственностью нескольких юридических и физических лиц и состоит из жилого здания на ул. Бривибас, 93А, жилого здания на ул. Бривибас, 93В, гаража на ул. Бривибас, 93 и гаража на ул. Бривибас, 93С.

Еще в 2014 году Комиссия Рижской думы по строениям, ухудшающим городскую среду, приняла решение о том, что оба жилых здания необходимо внести в так называемый список развалин и присвоить им статус развалины категории В. В 2015 году строениям была присвоена уже категория А и применена повышенная ставка налога на недвижимость в размере 3%.

Строения находятся на территории памятника градостроения государственного значения "Исторический центр города Риги" и в защитной зоне объекта, включенного в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, "Рижский исторический центр".

Управление национального культурного наследия классифицировало оба здания как строения, имеющие небольшую культурно-историческую ценность, и, принимая во внимание их состояние после пожара, одобрило снос без дополнительных условий.

Проект решения о принудительном приведении в порядок обязывает владельцев в течение шести месяцев со дня вступления этого решения в силу, разработать необходимую документацию для приведения строений в порядок в таком объеме, чтобы полностью устранить угрозу безопасности людей, и после согласования документации в Строительном управлении г. Риги приступить к приведению зданий в порядок. Все работы необходимо провести в течение десяти месяцев со дня вступления этого решения в силу.