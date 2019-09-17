Американка четыре раза подряд переплыла Ла-Манш и установила мировой рекорд

37-летняя Томас нырнула в воду утром в восресенье, а финишировала чуть более, чем через 54 часа.

Женщина год назад преодолела рак груди и посвятила свой заплыв всем, кто одержал победу в борьбе с этой смертельной болезнью.

Изначально Томас планировала проплыть всего 80 миль, однако из-за прилива дистанция увеличилась до 130 миль.

Томас - первая женщина в мире, которой удалось переплыть Ла-Манш четыре раза подряд. Ранее три раза это сделали четыре пловца.

"Теперь с удовольствием проспала бы один день. Я довольно устала", - с юмором заявила после заплыва женщина в интервью ВВС.

Женщина рассказала, что самым тяжелым было выдержать долгое время в ледяной воде. Сейчас ей доставляют дискомфорт боли в полости рта и горле.

Сложнее всего Томас было выдержать последнюю часть заплыва от Франции до Великобритании. Ее в лицо ужалила медуза. Очень утомительным было сопротивление течений, бросающих женщину в ледяную воду.

На берегу Томас отметила достижение бокалом шампанского и шоколадом.