Вт, 17.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Их водитель наехал на ногу журналисту

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Их водитель наехал на ногу журналисту

3

ФОТО: Stringer/Reuters/Scanpix

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во вторник, 17 сентября, покинули территорию исправительной колонии. На свободу вышел также младший брат Александра Кирилл. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Кокорина прибыли встречать мама и отчим на чёрном гелендвагене. Sports.ru пишет, что автомобиль сразу же обцепили журналисты с камерами и микрофонами, отчиму это не понравилось и он без предупреждения стартанул, переехав ногу журналисту Lifenews Виталию Молеву. У журналиста подозрение на перелом пальца.

Мамаев и Кокорин проигнорировали журналистов, собравшихся у колонии, и уехали на чёрном гелендвагене.

Напомним, что осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. Павел Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года. Кокорин - 7 декабря. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.

Адвокат футболистов Юрий Падалко сообщил ТАСС, что у Мамаева есть действующий контракт с "Краснодаром", а Кокорин за день до освобождения подписал новое трудовое соглашение с "Зенитом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домой

A post shared by Аlana⚫️ (@alana_mamaeva) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ