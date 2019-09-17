Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Их водитель наехал на ногу журналисту

Сообщается, что Кокорина прибыли встречать мама и отчим на чёрном гелендвагене. Sports.ru пишет, что автомобиль сразу же обцепили журналисты с камерами и микрофонами, отчиму это не понравилось и он без предупреждения стартанул, переехав ногу журналисту Lifenews Виталию Молеву. У журналиста подозрение на перелом пальца.

На сало элегие Кокорина приехала Дарья Валитова, за рулём отчим Александра Кирилл. Он наехал на ногу журналисту Лайфа! Нога на свободе, футбики должны через час pic.twitter.com/vO3tDyugDW — Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) September 17, 2019

Мамаев и Кокорин проигнорировали журналистов, собравшихся у колонии, и уехали на чёрном гелендвагене.

Напомним, что осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. Павел Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года. Кокорин - 7 декабря. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.