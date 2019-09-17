ООН: если продолжим так питаться, мир ждет голод, катаклизмы и массовая миграция

Производителям продуктов питания следует отдавать предпочтение упаковке, которая дольше сохраняет продукт свежим, в особенности, если некоторые виды упаковки позволяют дольше сохранять свойства продуктов без добавления такого количества консервантов, которое используется сейчас. Есть также несколько рекомендаций относительно того, что каждый из нас может сделать уже сегодня:

Обращайте внимание на выбор правильной упаковки – это позволяет свести к минимуму потери и при этом сэкономить.

Например, в гибкой упаковке некоторые продукты хранятся вплоть до 30 раз дольше: так, при температуре от 0 до +25°С молоко в гибкой упаковке хранится целых 90 дней вместо трех, а срок хранения творога возрастает в три раза – с 7 до 21 дня. Майонез, хранящийся в гибкой упаковке, сохраняет свежесть целых 90 дней вместо обычных 30 и не требует при этом применения дополнительных консервантов. Кроме того, гибкую упаковку легко закрыть повторно, благодаря чему продукт не впитывает специфический запах холодильника и хранящейся в нем еды. Важно и то, что из гибкой упаковки продукт можно извлечь практически полностью, тогда как в обычной остается до 15% продукции.

"Например, большинство латвийцев обычно покупает кетчуп в стеклянных банках, а потом мучается, переворачивая банку вверх ногами, чтобы извлечь продукт до конца, - рассказывает президент Immer Group, - То же самое происходит со сметаной, упакованной в пластиковую баночку, ряженкой и кефиром в картонных пачках, шоколадной пастой в стеклянной банке и целым рядом других товаров. Обычно в такой упаковке остается до 15% продукции, поэтому стоит задуматься, хотите ли вы выбрасывать собственные деньги и столь ценные природные ресурсы".

Изучите правила хранения различных продуктов. Например, рыбу нельзя хранить в пакете, а мясные продукты лучше всего хранить в вакуумной упаковке при температуре не выше +4°С.

При таких условиях свежие мясные продукты будут иметь самые длительные сроки хранения – например, готовое вакуумированное мясо сохранит свою свежесть вплоть до 10 дней. Разумеется, для максимальных сроков хранения мясо лучше замораживать. А вот бананы, хлеб, мед, помидоры, кетчуп, муку, специи, соевый соус, оливки и варенье хранить в холодильнике не рекомендуется. Кроме того, есть множество блогов известных поваров, которые делятся рецептами того, что можно приготовить из продуктов, срок годности которых подходит к концу.

Ознакомьтесь с инструкцией по пользованию холодильником – в нем нередко указано, на какой полке и при какой температуре производитель рекомендует хранить те или иные продукты.