ООН: если продолжим так питаться, мир ждет голод, катаклизмы и массовая миграция

Недавно в ООН было представлено последнее исследование об изменениях климата и почвы и выводы неутешительны: чтобы прокормиться, мы используем землю слишком интенсивно - плодородные почвы исчезают в 10 - 100 раз быстрее, чем формируются новые.
"А потом треть из этих продуктов мы выбрасываем и больше половины еды выбрасывают не производители или торговцы, а домохозяйства", - комментирует Ирина Мирошник, президент компании IMMER Group, представляющей инициативу Save Food в Латвии и Украине.
Ученые считают, что, если мы не одумаемся, нас ждут очень печальные последствия.
Над докладом, представленным в ООН, работало 100 экспертов из 52 стран. По их мнению, наши шансы повлиять на пагубные процессы уменьшаются буквально с каждым днем и в скором времени последствия могут стать необратимыми, поскольку плодородная почва исчезает на глазах. Если мы говорим о земле, которая не обрабатывается, то она исчезает в 10 раз быстрее, чем успевает восстановиться.
Если же мы посмотрим на обрабатываемую почву, то скорость ее эрозии в 100 раз выше темпов восстановления земли. Проще говоря, если мы ничего не предпримем, в скором времени способность человечества прокормить себя будет под большим вопросом.
Согласно докладу, полмиллиарда людей уже живут в местах, превращающихся в пустыню. К этому приводит наша активная сельскохозяйственная деятельность, в результате которой увеличивается количество вредных выбросов в атмосферу, истребляются эко-системы, а также уменьшается разнообразие флоры и фауны.
"Это приводит не только к природным катаклизмам, но и к логичному выводу – в пустыне еду не вырастить", - поясняет представитель инициатив Save food и Responsible care.
Если мы не будем бережнее относится к уже произведенным продуктам питания, из-за которых наша планета подвергается пагубному воздействию, вскоре мы столкнемся с голодом, который, в свою очередь, приведет к иммиграции.
"Людям не свойственно сложа руки ждать смерти, - комментирует И. Мирошник, - поэтому эксперты ООН убеждены, что нас ждет массовая иммиграция из голодающих районов в более благополучные. Мы уже можем наблюдать, как поток мигрантов влияет на настроения общества и политику Северной Америки и Европы".
По мнению Адиты Сен, старшего советника по вопросам политики в области изменения климата в "Оксфам Америка", мы приближаемся к точке невозврата в отношении доступности почвы как таковой и ее способности выращивать пищу для человечества в частности. На фоне этого особенно печальными выглядят данные о том, что треть всех продуктов питания (почти 1.3 миллиарда тонн!) выбрасывается.
"Согласно данным инициативы Save Food, 30% продовольствия из этой трети теряется на этапе выращивания и производства, еще 12% - в сфере общественного питания, 5% - в при хранении на складах и в магазинах розничной торговли, но больше половины (53%) еды мы выбрасываем сами, - рассказывает И. Мирошник, - мы больше не можем позволить себе подобное расточительство. Это вопрос не только к тому, сколько еды мы покупаем и съедаем в действительности, но и к тому, как мы ее храним.
В качестве превентивных мер эксперты ООН рекомендуют следующее: цикл жизни продуктов питания должен стать более эффективным.
Производителям продуктов питания следует отдавать предпочтение упаковке, которая дольше сохраняет продукт свежим, в особенности, если некоторые виды упаковки позволяют дольше сохранять свойства продуктов без добавления такого количества консервантов, которое используется сейчас. Есть также несколько рекомендаций относительно того, что каждый из нас может сделать уже сегодня:
Обращайте внимание на выбор правильной упаковки – это позволяет свести к минимуму потери и при этом сэкономить.
Например, в гибкой упаковке некоторые продукты хранятся вплоть до 30 раз дольше: так, при температуре от 0 до +25°С молоко в гибкой упаковке хранится целых 90 дней вместо трех, а срок хранения творога возрастает в три раза – с 7 до 21 дня. Майонез, хранящийся в гибкой упаковке, сохраняет свежесть целых 90 дней вместо обычных 30 и не требует при этом применения дополнительных консервантов. Кроме того, гибкую упаковку легко закрыть повторно, благодаря чему продукт не впитывает специфический запах холодильника и хранящейся в нем еды. Важно и то, что из гибкой упаковки продукт можно извлечь практически полностью, тогда как в обычной остается до 15% продукции.
"Например, большинство латвийцев обычно покупает кетчуп в стеклянных банках, а потом мучается, переворачивая банку вверх ногами, чтобы извлечь продукт до конца, - рассказывает президент Immer Group, - То же самое происходит со сметаной, упакованной в пластиковую баночку, ряженкой и кефиром в картонных пачках, шоколадной пастой в стеклянной банке и целым рядом других товаров. Обычно в такой упаковке остается до 15% продукции, поэтому стоит задуматься, хотите ли вы выбрасывать собственные деньги и столь ценные природные ресурсы".
Изучите правила хранения различных продуктов. Например, рыбу нельзя хранить в пакете, а мясные продукты лучше всего хранить в вакуумной упаковке при температуре не выше +4°С.
При таких условиях свежие мясные продукты будут иметь самые длительные сроки хранения – например, готовое вакуумированное мясо сохранит свою свежесть вплоть до 10 дней. Разумеется, для максимальных сроков хранения мясо лучше замораживать. А вот бананы, хлеб, мед, помидоры, кетчуп, муку, специи, соевый соус, оливки и варенье хранить в холодильнике не рекомендуется. Кроме того, есть множество блогов известных поваров, которые делятся рецептами того, что можно приготовить из продуктов, срок годности которых подходит к концу.
Ознакомьтесь с инструкцией по пользованию холодильником – в нем нередко указано, на какой полке и при какой температуре производитель рекомендует хранить те или иные продукты.
"Нам всем следует помнить, что даже четвертой части всей пропадающей напрасно еды было бы достаточно, чтобы решить проблему голода во всем мире", - добавляет И. Мирошник. Согласно последнему исследованию ООН, мы больше не можем себе позволить безответственно относиться к природным ресурсам и продуктам питания, в противном случае нас ждут ужасные последствия. Самое время изменить привычки, пока "окно возможностей" не закрылось.