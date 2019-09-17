Обучение в вузах на латышском: русскоговорящие студенты переберутся в Эстонию?

Как указали в вузе, количество студентов, приехавших учиться в Эстонию из этих стран, за последние годы увеличилось в несколько раз, и, согласно прогнозам, будет продолжать расти.

Кристина Пилисте, главный специалист государственной инициативы "Study in Estonia", координирующей международный маркетинг в сфере высшего образования в Эстонии, сказала, что количество принимаемых студентов из стран-бывших республик Советского Союза увеличилось осенью 2018 года по сравнению с прежними показателями более чем на треть.

"Окончательные цифры относительно начавшегося учебного года ещё не известны, но интерес по-прежнему высок", - сказала Пилисте.

По ее словам, большинство студентов, приезжающих в Эстонию из бывших республик СССР - это студенты из России, Украины, Грузии и Латвии.

"Ориентируясь на эти страны, более систематическую маркетинговую работу поводили как сами учебные заведения, так и платформа сотрудничества в области высшего образования "Study in Estonia", - отметила Пилисте.

Кристьян Оад, исполнительный директор Эстонского университета прикладных наук по предпринимательству Майнор, единственного учебного заведения в Эстонии, которое предлагает бакалавриат и магистратуру наряду с обучением на эстонском и английском языках также с обучением на русском языке, сказал, что в прошлом году количество кандидатов из бывших советских республик, желающих учиться в Майнор, увеличилось почти в два раза, и в нынешнем году примерно на столько же.

"В Латвии вступил в силу закон, согласно которому высшее образование можно предоставлять только на официальных языках Европейского союза. По сути, это означает запрет на высшее образование на русском языке", - сказал Оад.

"Отказ Латвии от участия в конкуренции может оказать довольно серьезное влияние на эстонский рынок образования. На русском языке в Латвии учатся примерно 5000 студентов, и часть из них теперь будет получать образование за свои деньги в Эстонии", - добавил Оад.

"В этом году кандидаты были преимущественно из Украины и России, но были и из других стран, например из Казахстана и Киргизии. Для многих это возможность получить европейское образование на родном языке. Но многие поступают и на специальности с английским языком обучения, например на разработку программного обеспечения. Приём ещё только завершается, но уже сейчас можно сказать, что с большим перевесом наиболее популярны магистратуры с русским языком обучения по специальности стратегическое управление и веб-технологии", - уточнил Оад.

В Латвии с января нынешнего года действует закон, согласно которому высшим учебным заведениям не разрешается принимать новых студентов для обучения по русскоязычным программам. Действующие программы с русским языком обучения следует закрыть к 31 декабря 2022 года.

Согласно статистике "Study in Estonia", по состоянию на конец 2018 года большинство студентов из бывших республик СССР учились в Тартуском университете (546), в Таллиннском техническом университете (313), Таллиннском университете (113) и Университете прикладных наук по предпринимательству Майнор (82).