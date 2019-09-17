Услуги Bolt в Европе станут углеродно-нейтральными

Bolt - крупнейшая транспортная компания Европы, добровольно принявшая на себя обязательство сделать предлагаемые в Европе транспортные услуги углеродно-нейтральными. Учрежденное в 2013 году в Эстонии технологическое предприятие действует сегодня более чем в 30 странах мира.

Bolt планирует сократить выбросы углерода в Армении, Австрии, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Хорватии, Казахстане, на Кипре, в Литве, Латвии, на Мальте, в Польше, Португалии, Франции, Словакии, Швеции, Румынии, Сербии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Украине, России и Великобритании.

По словам учредителя Bolt Маркуса Виллига, борьбой с климатическими изменениями необходимо заниматься решительнее, чем когда-либо прежде. "Начнем с фактов. Изменение климата реально и его основной причиной являются парниковые газы. Сегодня наземный транспорт отвечает за 20% выбросов парниковых газов в Европе. Bolt - часть этой экосистемы, и мы также несем ответственность за поиск решения проблемы. Мы ежедневно работаем с тем, чтобы двигаться в направлении энергетически эффективных транспортных средств - будь то электрические автомобили, самокаты или иные решения, сегодня еще даже не существующие", - сказал Виллиг.

Виллиг отметил, что пример Bolt мотивирует и другие предприятия ставить амбициозные цели в части сокращения экологического следа. "Bolt находится в уникальной позиции - мы можем действовать сами и показывать пример другим. Мы надеемся, что наша инициатива найдет поддержку", - добавил он.

Цель предприятия по сокращению выбросов углерода является частью инициативы под названием Bolt Green Plan, призванной к 2025 году уменьшить углеродные выбросы Bolt в европейском транспортном секторе, как минимум, на 5 миллионов тонн, сократить углеродные выбросы в европейском транспортном секторе, предложив людям новые возможности экологичного городского транспорта, сделать города экологичнее, расширив предложение электрических самокатов на новые города, а также позволив пользователям Bolt делать пожертвования на экологические инициативы.