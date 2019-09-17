Звезды российских комедий представят в Риге романтический спектакль

Неожиданная история любви разворачивается на лестничной клетке небоскреба в самом центре мегаполиса. Успешный адвокат Роман затевает капитальный ремонт в только что купленной квартире, чем сильно тревожит свою новую соседку Викторию. В какой-то момент терпению очаровательной девушки приходит конец, и, столкнувшись с новоиспеченным соседом на лестничной клетке, она решает выяснить с ним отношения в достаточно жесткой форме. Так происходит их знакомство, после чего события начинают развиваться абсолютно непредсказуемо не только для зрителя, но и для самих героев.

"Раньше я никогда не играл в спектакле на двоих, но от этой формы взаимодействия я получаю огромное удовольствие, потому что она держит в напряжении, и ты буквально чувствуешь дыхание зала с первой и до последней минуты. Что увидят зрители? Раскрывать всех секретов не буду, но скажу, что мы с Анной на сцене будем не только говорить", – рассказывает Михаил Полицеймако.

Режиссер спектакля – популярный российский актёр театра, кино и телевидения, сценарист, продюсер и комедиограф Эдуард Радзюкевич, хорошо известный зрителям по актерским работам в ТВ-шоу: "Дорогая передача", "6 кадров", "Слава Богу, ты пришёл!", "Большая разница", и режиссерским работам на телевидении: "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Папины дочки". Театральные постановки под его руководством: "Ворожея, или Сеанс любовной магии", "Ля Комедия 2, или Совсем другая история с элементами Большого Искусства" (Квартет И), "Швейк, или Гимн идиотизму" (театр Сатиры) и "Город мышей" ("Учёная обезьяна") также заслужили положительные отзывы.

Анна Ардова – популярная российская актриса театра (Театр имени Маяковского) и телевидения, обладательница премии ТЭФИ, получившая широкую известность благодаря участию в шоу "Один за всех" и юмористическом сериале "Женская лига". Репертуар актрисы разнообразен, но в ее фильмографии немало комедийных ролей. Зрителям запомнились ее яркая игра в комедиях: "Солдаты", "Путешествие во влюбленность", "Человек без пистолета", "Счастливы вместе", "Все включено", "Моя безумная семья".

Анна Ардова ФОТО: Пресс-фото

Михаил Полицеймако – российский актер театра и кино, шоумен, ведущий передач "О самом главном", "Дом вверх дном". Сын актера Семена Фарады. В активе Полицеймако на сегодняшний день около 120 ролей, среди которых наиболее успешными можно считать работы в картинах: "ДМБ", "По ту сторону волков", "Дарья Васильева: любительница частного сыска", "День денег", "Здравствуйте, мы ваша крыша", "Даун Хаус", "Старые клячи".

Михаил Полицеймако ФОТО: Пресс-фото

Дуэт Ардовой и Полицеймако, несомненно, покорит публику гармоничной и естественной игрой. А искрометный юмор в исполнении любимых артистов обязательно подарит зрителям хорошее настроение.

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с антрактом.