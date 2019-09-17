Комиссия не поддержала объявление чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге

Окончательное решение должен принять Сейм, который оценит обоснованность введения чрезвычайной ситуации после того, как правительство уже ее объявило. Если Сейм примет отрицательное решение, распоряжение правительства утратит силу.

Представитель Совета по конкуренции на заседании комиссии сообщил, что ситуация разрешилась, мусор в Риге вывозят.

Представитель Министерства охраны среды и регионального развития Анда Озола предложила все же объявить чрезвычайную ситуацию с учетом того, что договоры о вывозе отходов не имеют силы.

За проект решения проголосовали пять депутатов комиссии, против также были пять. Против голосовали представители "KPV LV", Новой консервативной партии, национального объединения Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvībai/LNNK. За проект голосовали представители "Для развития/За!", "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Согласия".

Сейм рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге в четверг, 19 сентября.

Распоряжение правительства обязывает Рижскую думу договориться с предприятиями, которые подтвердили свою готовность оказывать услуги по вывозу мусора в Риге, о продолжении услуг с 15 сентября.