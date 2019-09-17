Рижская группа UpSent превратит презентацию нового клипа в мультимедийное шоу

Группа UpSent, зарекомендовавшая себя на латвийской сцене качественными клипами, видеоряд которых задуман как дополнение к содержанию песен, исполненных в стиле smart rock, 20 сентября представит свой новый видеосингл Paradise. На этот раз презентация клипа выйдет за рамки обычного формата мероприятий такого рода - вместо традиционной формулы "концерт+показ видео" участники UpSent подготовили арт-проект, в котором и музыка, и новый клип будут являться лишь частью общей атмосферы вечера.
Это стало возможно благодаря сотрудничеству группы с проходящей в Риге выставкой "Великие модернисты. От Моне до Кандинского", предлагающей жителям и гостям столицы мультимедийное шоу с использованием HD-видеопроекций и объемного звука Dolby Surround.
В ходе вечера будут задействованы все эти технологии, что позволит создать симбиоз самых значимых работ эпохи модернизма и композиций рижской группы. Также частью мероприятия станет звучание проекта электронной музыки Negorod.
Сам клип на песню Paradise, по словам участников UpSent, получился вызывающим и "выдержанным в духе мрачной тайны на фоне неоновых огней". Режиссер - Константин Одарст, в ролях - Евгений Кобзев, Дарья Кочетова, Кристине Белицка.
Презентация пройдет в пятницу, 20 сентября, по адресу ул. Пилс, 23. Начало в 22:00.
Сами участники UpSent характеризуют свою музыку термином smart rock. Изначально проект задумывался как акустическое альтер-эго членов групп Invasion и Scary Mary, однако быстро "оброс" элементами электроннной музыки, совмещенными с использованием традиционных инструментов.
Paradise станет уже четвертым официальным клипом коллектива: предыдущие работы на песни Waterfall, Naked и Killing Time получили благосклонные отзывы латвийских зрителей.