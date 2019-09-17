Рижская группа UpSent превратит презентацию нового клипа в мультимедийное шоу

Это стало возможно благодаря сотрудничеству группы с проходящей в Риге выставкой "Великие модернисты. От Моне до Кандинского", предлагающей жителям и гостям столицы мультимедийное шоу с использованием HD-видеопроекций и объемного звука Dolby Surround.

В ходе вечера будут задействованы все эти технологии, что позволит создать симбиоз самых значимых работ эпохи модернизма и композиций рижской группы. Также частью мероприятия станет звучание проекта электронной музыки Negorod.

Сам клип на песню Paradise, по словам участников UpSent, получился вызывающим и "выдержанным в духе мрачной тайны на фоне неоновых огней". Режиссер - Константин Одарст, в ролях - Евгений Кобзев, Дарья Кочетова, Кристине Белицка.

Презентация пройдет в пятницу, 20 сентября, по адресу ул. Пилс, 23. Начало в 22:00.

Сами участники UpSent характеризуют свою музыку термином smart rock. Изначально проект задумывался как акустическое альтер-эго членов групп Invasion и Scary Mary, однако быстро "оброс" элементами электроннной музыки, совмещенными с использованием традиционных инструментов.