Житель США в целях самозащиты застрелил трех несовершеннолетних

В штате Джорджия, США, мужчина застрелил трех несовершеннолетних подростков, которые пытались ограбить его дом, сообщает CNN.
Как рассказал полицейским мужчина, подростки проникли в его дом с закрытыми лицами. У одного из них было оружие, из которого он произвел несколько выстрелов в сторону хозяина дома.
Как проинформировало бюро шерифа округа Рокдейл, двум убитым подросткам было 16 лет, а третьему - 15.
Во время попытки ограбления вместе с мужчиной были еще два человека.
Никто из них в результате инцидента не пострадал.
Бюро шерифа начало расследование.
Джорджия - один из десяти штатов, у жителей которых есть право использовать силу ради самозащиты, не боясь уголовной ответственности.