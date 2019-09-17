Житель США в целях самозащиты застрелил трех несовершеннолетних

Как рассказал полицейским мужчина, подростки проникли в его дом с закрытыми лицами. У одного из них было оружие, из которого он произвел несколько выстрелов в сторону хозяина дома.

Как проинформировало бюро шерифа округа Рокдейл, двум убитым подросткам было 16 лет, а третьему - 15.

Во время попытки ограбления вместе с мужчиной были еще два человека.

Никто из них в результате инцидента не пострадал.

Бюро шерифа начало расследование.