Вт, 17.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Житель США в целях самозащиты застрелил трех несовершеннолетних

ФОТО: Reuters/ScanPix

В штате Джорджия, США, мужчина застрелил трех несовершеннолетних подростков, которые пытались ограбить его дом, сообщает CNN.

Как рассказал полицейским мужчина, подростки проникли в его дом с закрытыми лицами. У одного из них было оружие, из которого он произвел несколько выстрелов в сторону хозяина дома.

Как проинформировало бюро шерифа округа Рокдейл, двум убитым подросткам было 16 лет, а третьему - 15.

Во время попытки ограбления вместе с мужчиной были еще два человека.

Никто из них в результате инцидента не пострадал.

Бюро шерифа начало расследование.

Джорджия - один из десяти штатов, у жителей которых есть право использовать силу ради самозащиты, не боясь уголовной ответственности.

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