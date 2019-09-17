Под Киевом сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

"Только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!", – рассказала Гонтарева агентству.

В данный момент полиция рассматривает по меньшей мере три версии возгорания: поджог, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Как сообщил в эфире телеканала 112 Украина пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, в результате пожара в доме никто не пострадал.

"По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться", - заявила Рубан.

По ее словам, работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что очаги возгорания находились в разных местах.

Правление Нацбанка Украины назвало атаки на Гонтареву террором, цель которого запугать реформаторов. Соответствующее заявление правления опубликовано на сайте НБУ во вторник, 17 сентября.

"Мы, Правление Национального банка Украины, публично заявляем о недопустимости целенаправленных, системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву и в ее лице - на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины. Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.