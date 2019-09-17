Симптомы кишечной инфекции отмечены еще у восьми детей

По состоянию на вторник, 17 сентября, симптомы инфекции STEC, вызываемой шига-токсинпродуцирующими штаммами бактерии Escherichia coli, констатированы у 32 человек, среди которых 28 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений.

Информация о заболевших получена от больниц и семейных врачей. Например, в Детскую клиническую университетскую больницу поступило 15 детей. Семеро из них были госпитализированы, а остальные находятся под присмотром семейных врачей.

SPKC сообщает, что гемолитико-уремический синдром, который является тяжелым осложнением инфекции STEC, констатирован у четырех детей, однако наличие самой инфекции ранее было лабораторно подтверждено только у троих из всех заболевших детей. У двоих детей инфекция не подтвердилась. Результаты лабораторных исследований остальных заболевших еще не получены.

Согласно информации SPKC, симптомы кишечной инфекции констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, где услуги общественного питания предоставляла компания Baltic Restaurants Latvia.

Ответственные учреждения продолжают расследование причин распространения инфекции.

Как сообщалось ранее, расследуя причины кишечной инфекции в Сигулде, Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приостановила деятельность цеха по переработке овощей Jelgavas augļi, где были констатированы серьезные нарушения требований гигиены. Предприятие поставляло продукты в том числе Baltic Restaurants Latvia.

Однако на вопрос, можно ли это предприятие связать со случаями заболевания кишечной инфекцией в Сигулде, генеральный директор PVD Марис Балодис ответил отрицательно, так как еще не получены результаты анализа взятых образцов.

Также во вторник PVD сообщила, что в сигулдском дошкольном образовательном учреждении Tornīši, у некоторых воспитанников которого была выявлена острая кишечная инфекция, до настоящего времени услуги питания предоставлялись нелегально.