"Что за люди? Говорю же - не пойду!": недовольный настырностью хозяев бульдог повеселил Сеть

Лежа на спине среди подушек, пес не просто игнорирует попытки хозяев заставить его встать, но еще и издает при этом невероятные звуки, давая своей "речью" понять, насколько он возмущен настырностью людей.

Не добившиеся своего хозяева даже сделали 10-минутную паузу в съемке, но это ничего не изменило. Элвис продолжал нежиться в кровати и одновременно "ругаться".

За неполных два дня этот ролик просмотрели уже более 48 тысяч раз. Кто-то из комментаторов признался, что Элвис напомнил ему самого себя в понедельник утром. Другой пользователь написал, что точно такой же "разговор" у него состоялся накануне вечером с тестем - та же реакция. Большинство же просто восхищаются Элвисом, благодарят авторов за видеопозитив и просят продолжения...