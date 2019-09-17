В Одни Ворота: Кристап Зутис и важнейший бой в его карьере

В гостях у подкаста "В одни ворота" на radio SWH+ боксёр Кристап Зутис и тренер Отто Ковчи. 21 сентября для них - большой день.

На бойцовском шоу 101 Fighting Championship Кристап сразится с важнейшим соперником в своей карьере - американцем Дэнни Уильямсом, который в 2004-м году победил самого Майка Тайсона.

В свою очередь, Отто Ковчи будет находиться за рингом во время боя Каспара Камбалы. Когда-то его подопечный Камбала считался лучшим баскетболистом страны, а теперь он перенёс свои таланты на ринг и в субботу сразится с Даниелсом Риекстиньшем. Боксёры уже встречались весной, и тогда поединок выиграл Каспар.