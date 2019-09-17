Вт, 17.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

В Одни Ворота: Кристап Зутис и важнейший бой в его карьере
Подкаст Radio SWH+

Кристап Зутис

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

В гостях у подкаста "В одни ворота" на radio SWH+ боксёр Кристап Зутис и тренер Отто Ковчи. 21 сентября для них - большой день.

На бойцовском шоу 101 Fighting Championship Кристап сразится с важнейшим соперником в своей карьере - американцем Дэнни Уильямсом, который в 2004-м году победил самого Майка Тайсона.

В свою очередь, Отто Ковчи будет находиться за рингом во время боя Каспара Камбалы. Когда-то его подопечный Камбала считался лучшим баскетболистом страны, а теперь он перенёс свои таланты на ринг и в субботу сразится с Даниелсом Риекстиньшем. Боксёры уже встречались весной, и тогда поединок выиграл Каспар.

Получивший в том бою дисквалификацию Риекстиньш потребовал реванш, который состоится 21 сентября.

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