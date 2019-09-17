Ср, 18.09.2019
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В Москве женщина сбросила с моста двух детей

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В ночь на вторник, 17 сентября, в российской столице женщина сбросила двух маленьких детей с моста и попыталась покончить с собой, передает "Интерфакс". 

Женщина перекинула детей через парапет эстакады, они упали на твердую поверхность.

После происшествия женщина попыталась покончить с собой, но прохожие смогли остановить ее.

Позднее дети были доставлены в больницу. Женщину, в свою очередь, поместили в психиатрическую клинику.

По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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