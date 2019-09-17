В Москве женщина сбросила с моста двух детей

В ночь на вторник, 17 сентября, в российской столице женщина сбросила двух маленьких детей с моста и попыталась покончить с собой, передает "Интерфакс".
Женщина перекинула детей через парапет эстакады, они упали на твердую поверхность.
После происшествия женщина попыталась покончить с собой, но прохожие смогли остановить ее.
Позднее дети были доставлены в больницу. Женщину, в свою очередь, поместили в психиатрическую клинику.
По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.