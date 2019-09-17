В Москве женщина сбросила с моста двух детей

Женщина перекинула детей через парапет эстакады, они упали на твердую поверхность.

После происшествия женщина попыталась покончить с собой, но прохожие смогли остановить ее.

Позднее дети были доставлены в больницу. Женщину, в свою очередь, поместили в психиатрическую клинику.