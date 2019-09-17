На приоритетные мероприятия министерств распределены 173,9 млн евро

Несмотря на то, что на прошлой неделе фискальное пространство бюджета 2020 года было определено в размере 192,4 млн евро, Министерство финансов пояснило, что фискальное пространство включает в себя не только мероприятия, увеличивающие доходы, но и меры, сокращающие доходы бюджета.

В качестве примера мероприятий, сокращающих доходы бюджета, Министерство финансов упомянуло повышение дифференцированного необлагаемого минимума с 230 до 300 евро с 1 января 2020 года.

Таким образом, правительство во вторник приняло решение дополнительно распределить 173,8 млн. евро, из которых 91,12 млн евро будут распределены между приоритетами министерств, 72,4 млн евро будут выделены на межотраслевые приоритетные мероприятия, а 10,44 млн евро - на приоритеты независимых учреждений.

На приоритетные мероприятия министерств и центральных государственных учреждений в общей сложности дополнительно будет выделено 91 118 661 евро, из которых:

916 236 евро будет выделено на приоритеты Кабинета министров,

5,56 млн евро будет выделено Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB),

3 млн евро - Министерству иностранных дел,

900 000 евро - Министерству финансов,

18,9 млн евро - Министерству внутренних дел, 6,96 млн евро - Министерству образования и науки,

7,9 млн евро - Министерству сообщения,

10,34 млн евро - Министерству благосостояния,

4,03 млн евро - Министерству юстиции.

Министерству окружающей среды и регионального развития в 2020 году дополнительно выделили 1,12 млн евро, Министерству культуры - 13 млн евро, Министерству здравоохранения - 7,89 млн евро, Центральной избирательной комиссии - 602 763 евро, а на обеспечение мероприятий по борьбе с легализацией полученных преступным путем средств и финансирования терроризма - 10 млн евро.

В общей сложности 72 404 538 евро дополнительно выделено на межотраслевые приоритетные мероприятия.

Из них 42,11 млн евро были выделены для обеспечения роста заработной платы медработников, а 1,04 млн евро - на отраслевые государственные исследовательские программы.

В свою очередь для повышения минимальной ставки педагогов до 750 евро дополнительно выделено 22,99 млн евро. Кроме того, 6,26 млн евро было выделено на мероприятия по улучшению демографической ситуации.

В свою очередь 10 440 527 евро было распределено между независимыми учреждениями. Канцелярии президента дополнительно выделено 724 240 евро, Бюро госуполномоченного по правам человека - 67 928 евро, Бюро по защите Сатверсме - 567 712 евро, Госконтролю - 462 900 евро, Верховному суду - 196 915 евро, Конституционному суду - 912 112 евро, прокуратуре - 625 443 евро, а радио и телевидению - 5,9 млн евро.