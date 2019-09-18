Видео: Ничья "Зенита", а также поражение "Челси" и "Ливерпуля"

Группа Е

Наполи - Ливерпуль 2:0

"Ливерпуль", который является действующим победителем Лиги чемпионов довольно неожиданно уступил итальянскому "Наполи". Счёт в матче был открыт на 82-й минуте благодаря голу бельгийского нападающего Дриса Мертенса, который реализовал пенальти. В компенсированное время преимущество неаполитанского клуба увеличил испанский форвард Фернандо Льоренте.

В следующем матче "Ливерпуль" на своём поле сыграет с "Зальцбургом", а "Наполи" отправится в Бельгию на матч с "Генком".

Зальцбург - Генк 6:2

В Зальцбурге состоялся самый результативный матч вечера, в котором было забито аж восемь мячей. Счёт был открыт уже на 2-й минуте благодаря голу норвежца Эрлинга Холана. На 34-й минуте преимущество хозяев 19-летний Холан оформил дубль, а через несколько минут отличился Хван Хи Чан. На 40-й минуте разрыв в счёте сократил Джон Лукуми, но в концовке первого тайма австрийцы забили ещё два мяча - отличились Холан (хет-трик) и Собослаи. В начале второго тайма Самата забил второй гол "Генка", но затем Ульмер отправил в ворота гостей шестой гол.

Эрлинг Холанн:



1️⃣7️⃣ голов в этом сезоне за "Зальцбург"

3️⃣ гола в первом тайме дебютного матча #ЛигаЧемпионов

9️⃣ голов в одном матче молодежного чемпионата мира

третий самый юный автор хет-трика в #ЛигаЧемпионов



👏👏👏 pic.twitter.com/iQgw87tM2d — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 17, 2019

Группа F

Боруссия - Барселона 0:0

Интер - Славия 1:1

Оба матча в группе F завершились вничью - "Барселона" на выезде сыграла по нулям с "Боруссией" из Дортмунда, а во втором поединке группы F миланский "Интер" сумел избежать поражения в матче с пражской "Славией" благодаря голу Николо Бареллы на 92-й минуте. Автором единственного гола у чешской команды стал Петер Олайинка.

Группа G

Лион - Зенит 1:1

Французский "Лион" и петербургский "Зенит" не смогли выявить победителя и сыграли вничью - 1:1. Счёт в матче на 41-й минуте открыл иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун, которому ассистировал Артём Дзюба.

В начале второго тайма Магомед Оздоев нарушил правила в своей штрафной, за то в ворота "Зенита" был назначен 11-метровый удар, который чётко реализовал Мемфис Депай.

В следующем матче (2 октября) российская команда у себя дома сыграет с португальской "Бенфикой", которая сегодня проиграла немецкому "РБ Лейпциг" со счётом 1:2.

Группа H

Челси - Валенсия 0:1

Автором единственного гола в матче на "Стэмфорд Бридж" стал нападающий "Валенсии" Родриго, который поразил ворота "Челси" на 74-й минуте. Отметим, что российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён лишь в компенсированное время.

Аякс - Лилль 3:0