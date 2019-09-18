В Болдерае водитель без прав врезался в забор. Его компанию поймали и на других нарушениях

Во вторник утром, 17 сентября, по социальным сетям разнеслось возмущение жителей Болдераи автомобилем, протаранившим ночью забор на улице Стурманю, сообщает Degpunktā.
Автомобиль марки Audi на улице Стурманю попал в аварию около 2 часов ночи. На тот момент на улице никого не было, и ДТП закончилось лишь разбитым автомобилем.
Однако, очевидец у происшествия все же оказался - он и позвонил на номер 112. Дежурный связался с центром видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции и попросил обратить дополнительное внимание на этот адрес.
В тот момент, когда сотрудники полиции стали приближаться к месту вызова, была получена информация, что разбитый автомобиль не виден по камерам, но недалеко есть четыре лица.
Когда к ним приблизилась полиция, все четверо сели в стоящий на стоянке автомобиль Citroen и начали ехать. Полицейские машину остановили.
Водитель предъявил полиции техпаспорт, но не смог предоставить права, показав паспорт. Вскоре выяснилось, что у него нет действительного водительского удостоверения.
Продолжая проверку, также выяснилось, что в этой машине есть и водитель ранее разбитого автомобиля. Внимательность полицейских позволила заметить ключи от разбитого автомобиля, а также техпаспорт, который водитель старался спрятать.
Вскоре он все же признался, что разбил машину. Выяснилось, что и у него нет действительного водительского удостоверения.
Оба были переданы в руки Дорожной полиции.
Но и на этом все не закончилось, при проверке данных остальных находящихся в автомобиле, выяснилось, что оба юноши несовершеннолетние.
У 17-летнего подростка не было задекларированного места жительства, за что его родителям полагается штраф, а 15-летний пассажир нарушил запрет на пребывание на улице с 22.00 до 7.00.
Против его родителей также начато дело о невыполнении обязанностей по уходе за ребенком, а сам мальчик в сопровождении полиции был доставлен домой.