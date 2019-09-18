Ср, 18.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

В Болдерае водитель без прав врезался в забор. Его компанию поймали и на других нарушениях

Sasists automašīnas spogulis

ФОТО: Baiba Aprāne / LETA

Во вторник утром, 17 сентября, по социальным сетям разнеслось возмущение жителей Болдераи автомобилем, протаранившим ночью забор на улице Стурманю, сообщает Degpunktā

Автомобиль марки Audi на улице Стурманю попал в аварию около 2 часов ночи. На тот момент на улице никого не было, и ДТП закончилось лишь разбитым автомобилем. 

Однако, очевидец у происшествия все же оказался - он и позвонил на номер 112. Дежурный связался с центром видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции и попросил обратить дополнительное внимание на этот адрес.

В тот момент, когда сотрудники полиции стали приближаться к месту вызова, была получена информация, что разбитый автомобиль не виден по камерам, но недалеко есть четыре лица.

Когда к ним приблизилась полиция, все четверо сели в стоящий на стоянке автомобиль Citroen и начали ехать. Полицейские машину остановили.

Водитель предъявил полиции техпаспорт, но не смог предоставить права, показав паспорт. Вскоре выяснилось, что у него нет действительного водительского удостоверения. 

Продолжая проверку, также выяснилось, что в этой машине есть и водитель ранее разбитого автомобиля. Внимательность полицейских позволила заметить ключи от разбитого автомобиля, а также техпаспорт, который водитель старался спрятать.

Вскоре он все же признался, что разбил машину. Выяснилось, что и у него нет действительного водительского удостоверения.

Оба были переданы в руки Дорожной полиции.

Но и на этом все не закончилось, при проверке данных остальных находящихся в автомобиле, выяснилось, что оба юноши несовершеннолетние.

У 17-летнего подростка не было задекларированного места жительства, за что его родителям полагается штраф, а 15-летний пассажир нарушил запрет на пребывание на улице с 22.00 до 7.00.

Против его родителей также начато дело о невыполнении обязанностей по уходе за ребенком, а сам мальчик в сопровождении полиции был доставлен домой. 

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