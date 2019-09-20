Пт, 20.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)
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Паулина Гретцки - дочь великого хоккеиста, которая делает всё назло отцу
Instagram недели

Паулина Гретцки

ФОТО: instagram.com/paulinagretzky

30-летняя Паулина является старшей дочерью легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.  Девушка поёт, снимает в кино, выступает на модных показах и радует своих подписчиков в Instagram пикантными фотографиями. Единственный, кому всё это не нравится - это отец девушки!

Девушка не стала спортсменкой, а вместо этого решила сосредоточиться на карьере фотомодели. Всё началось в 2005 году со съёмок для канадского журнала Flare, а затем девушка украшала собой обложки журналов Maxim, Sports Illustrated и Golf Digest. В 2006 году девушка решила попробовать себя в качестве певицы и выпустила дебютный музыкальный сингл Collecting Dust.

На этом девушка решила не останавливаться и попробовала себя в актёрском ремесле. На счету Паулины роль в таких фильмах, как "Слава", "Пушки, тёлки и азарт" и "Одноклассники 2".

Личная жизнь девушки тоже довольно активна и извилиста. К 27 годам она успела выйти замуж за гольфиста Дастина Джонсона, родить ему двух сыновей и развестись.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 on the ice but number 1 in my heart. Happy Birthday Dad i love you so much 💙🧡

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Отношения Паулины с отцом всегда оставляли желать лучшего. Уэйн Гретцки был против того, чтобы его старшая дочь стала фотомоделью, но девушка решила поступить по-своему. Паулина дефилирует по подиуму, снимается полуобнажённой для журналов и своего Instagram, а также продолжает "раздражать" отца.

Девушка сделала себе татуировку с легендарным номером "99", под которым выходил на лёд её отец. Татуировка появилась в весьма интимном месте. Что тут скажешь, с такой дочкой не соскучишься!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You had me at Aloha 🌺

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A tourist in my own city📍

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No one likes a shady beach🥥🌴

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Good times & tan lines 🍍

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⁸ ²¹ ¹⁸ @_jeremycohen

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CHI ✈️ NYC

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you like my hair? gee thanks, just bought it...@coloredbyadriana

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🦋

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SaturDaze Vibes 🎶

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Uh huh 🍯

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Hotter than you Pink 🧜🏼‍♀️

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Eskimo Kisses ❄️ Glam: @justinlamonte

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