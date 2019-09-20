Паулина Гретцки - дочь великого хоккеиста, которая делает всё назло отцу

Девушка не стала спортсменкой, а вместо этого решила сосредоточиться на карьере фотомодели. Всё началось в 2005 году со съёмок для канадского журнала Flare, а затем девушка украшала собой обложки журналов Maxim, Sports Illustrated и Golf Digest. В 2006 году девушка решила попробовать себя в качестве певицы и выпустила дебютный музыкальный сингл Collecting Dust.

На этом девушка решила не останавливаться и попробовала себя в актёрском ремесле. На счету Паулины роль в таких фильмах, как "Слава", "Пушки, тёлки и азарт" и "Одноклассники 2".

Личная жизнь девушки тоже довольно активна и извилиста. К 27 годам она успела выйти замуж за гольфиста Дастина Джонсона, родить ему двух сыновей и развестись.

Отношения Паулины с отцом всегда оставляли желать лучшего. Уэйн Гретцки был против того, чтобы его старшая дочь стала фотомоделью, но девушка решила поступить по-своему. Паулина дефилирует по подиуму, снимается полуобнажённой для журналов и своего Instagram, а также продолжает "раздражать" отца.