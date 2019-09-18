В критическом случае австрийская армия сама будет беззащитна

Вооруженные силы Австрии на данный момент столь уязвимы, что защита критически важной инфраструктуры более не возможна, приводит слова министра обороны Австрии Томаса Штарлингера ИА REGNUM.
По его словам, через полтора года армия Австрии будет не в состоянии оплачивать свои счета.
"1 января 2021 года это будет понятно. Но уже сейчас она не в состоянии выполнять свои функции - это последствия нехватки бюджета", - заявил он.
По словам Штарлингера, из 256 объектов защищен может быть только один. В случае кибератаки или массового отключения света армия будет сама беззащитна.
"Если кто-то хочет нелегально пролететь над Австрией, он ждет, пока не наступит темнота, ведь он знает, что наблюдение в воздушном пространстве практически отсутствует", - предупредил министр.
В разработанном Министерством обороны докладе отмечается, что с нынешних 2,2 миллиардов евро до 2030 года необходимо увеличить финансирование вооруженных сил до 5,6 миллиардов. С таким финансированием расходы Австрии на оборону вырастут до 1% от ВВП.
Отметим, Австрия - нейтральная страна, которая не входит в НАТО.