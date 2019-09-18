В критическом случае австрийская армия сама будет беззащитна

По его словам, через полтора года армия Австрии будет не в состоянии оплачивать свои счета.

"1 января 2021 года это будет понятно. Но уже сейчас она не в состоянии выполнять свои функции - это последствия нехватки бюджета", - заявил он.

По словам Штарлингера, из 256 объектов защищен может быть только один. В случае кибератаки или массового отключения света армия будет сама беззащитна.

"Если кто-то хочет нелегально пролететь над Австрией, он ждет, пока не наступит темнота, ведь он знает, что наблюдение в воздушном пространстве практически отсутствует", - предупредил министр.

В разработанном Министерством обороны докладе отмечается, что с нынешних 2,2 миллиардов евро до 2030 года необходимо увеличить финансирование вооруженных сил до 5,6 миллиардов. С таким финансированием расходы Австрии на оборону вырастут до 1% от ВВП.