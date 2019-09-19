Чт, 19.09.2019
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  • СМИ: Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно. У палаты выставили охрану

СМИ: Заворотнюк в сознании и дышит самостоятельно. У палаты выставили охрану

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: tass/sputnik/scanpix

Издание Газета.ru сообщает, что у больница, где сейчас находится актриса Анастасия Заворотнюк выставлена охрана. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 

Журналисты также отмечают, что круглосуточная охрана дежурит и у палаты звезды. Как утверждают источники СМИ, виной всему стали назойливые корреспонденты, которые пытались проникнуть в палату со съемочной группой. 

Если верить данным издания, то Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно. Но ее состояние остается тяжелым.

Напомним, что на программе "Прямой эфир" прозвучали слова, о том, что уже известен диагноз звезды, но об этом не говорят. Семья актрисы не разрешает рассказывать информацию о состоянии здоровья. Они также избегают любых публичных заявлений. Недавно на своей Instagram-странице высказалась только дочь актрисы.

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