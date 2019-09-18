Петравича пояснила, на что пойдут деньги, сэкономленные на пособиях по безработице

Средства, сэкономленные на сокращении срока выплаты и размера пособия по безработице, планируется направить на повышение пенсий и социальных пособий людям с инвалидностью, рассказала агентству LETA министр благосостояния Рамона Петравича.
Примерно 10 млн евро дополнительных средств будут направлены на увеличение минимальных доходов.
Так, в следующем году планируется повысить базу расчета минимальных государственных пенсий с 64 до 80 евро. Также до 80 евро будет повышена база пособий соцобеспечения для лиц с инвалидностью и пенсий инвалидов.
Петравича указала, что вместо дополнительного финансирования на приоритеты в сфере благосостояния Минблаг получил "полный ноль", а также министерству поручено пересмотреть политику пособий, чтобы освободить фискальное пространство.
По словам министра, финансирование на увеличение пенсий и пособий найдено за счет пособий по безработице.
Примерно 10 млн евро будет направлены на пенсии и пособия инвалидам, а 2 млн евро попадут "в общий бюджетный котел".
Ранее Минблаг планировал увеличить базу расчета минимальных пенсий и пособий с 64 до 99 евро, но на это требовалось 28 млн евро. Петравича отметила, что довольна и повышением до 80 евро, так как "этот воз сдвинулся с места".