Петравича пояснила, на что пойдут деньги, сэкономленные на пособиях по безработице

Примерно 10 млн евро дополнительных средств будут направлены на увеличение минимальных доходов.

Так, в следующем году планируется повысить базу расчета минимальных государственных пенсий с 64 до 80 евро. Также до 80 евро будет повышена база пособий соцобеспечения для лиц с инвалидностью и пенсий инвалидов.

Петравича указала, что вместо дополнительного финансирования на приоритеты в сфере благосостояния Минблаг получил "полный ноль", а также министерству поручено пересмотреть политику пособий, чтобы освободить фискальное пространство.

По словам министра, финансирование на увеличение пенсий и пособий найдено за счет пособий по безработице.

Примерно 10 млн евро будет направлены на пенсии и пособия инвалидам, а 2 млн евро попадут "в общий бюджетный котел".