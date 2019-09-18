"Фракция независимых депутатов": без Восточной магистрали в Риге наступит апокалипсис

Вице-мэр Риги Вадим Баранник напомнил, что правительство планирует перераспределить на покупку поездов по крайней мере 30,5 млн евро из фондов ЕС,

которые предназначались для строительства Восточной магистрали и мультимодального центра в Торнякалнсе.

Никто не возражает против покупки поездов, но государство перераспределяет на это деньги из проектов Рижской думы, сказал Баранник. Он добавил, что строительство этих объектов необходимо для успешного запуска магистрали Rail Baltica.

Перераспределение средств в пользу Министерства сообщения означает, что Восточная магистраль не будет построена, и грузовой транспорт из порта будет идти, как и раньше, через центр Риги.

Уже сейчас по улице Краста проходят 3200 грузовых автомашин в день, а общее количество автомобилей составляет 33 000, и неясно, куда они денутся с началом строительства Rail Baltica.

Председатель комитета развития города Алексей Росликов был еще категоричнее, заявив, что с началом строительства Rail Baltica людям придется, например, добираться из Кенгарагса в центр через микрорайоны в течение полутора часов.

Баранник также заявил, что включение предприятия Rīgas satiksme в бюджет государства, уменьшившее фискальное пространство на 72 млн евро, - это не покрытие каких-то убытков, а инвестиционные проекты, в основном покупка транспорта.

По словам Баранника, если Рига не построит Восточную магистраль, она не выполнит требований ЕС, что может грозить возвратом 22 млн евро за уже реализованные проекты.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, депутаты собираются обратиться в Госконтроль и к министру сообщения Талису Линкайтсу.