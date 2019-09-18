"Фракция независимых депутатов": без Восточной магистрали в Риге наступит апокалипсис

После того, как правительство решило перераспределить несколько миллионов евро из зарезервированного для Рижской думы финансирования ЕС, под угрозой оказалось строительство Восточной магистрали, без которой на улицах Риги уже через несколько лет "наступит апокалипсис", заявили депутаты "Фракция независимых депутатов" (ФНД) в Рижской думе.
Вице-мэр Риги Вадим Баранник напомнил, что правительство планирует перераспределить на покупку поездов по крайней мере 30,5 млн евро из фондов ЕС,
которые предназначались для строительства Восточной магистрали и мультимодального центра в Торнякалнсе.
Никто не возражает против покупки поездов, но государство перераспределяет на это деньги из проектов Рижской думы, сказал Баранник. Он добавил, что строительство этих объектов необходимо для успешного запуска магистрали Rail Baltica.
Перераспределение средств в пользу Министерства сообщения означает, что Восточная магистраль не будет построена, и грузовой транспорт из порта будет идти, как и раньше, через центр Риги.
Уже сейчас по улице Краста проходят 3200 грузовых автомашин в день, а общее количество автомобилей составляет 33 000, и неясно, куда они денутся с началом строительства Rail Baltica.
Председатель комитета развития города Алексей Росликов был еще категоричнее, заявив, что с началом строительства Rail Baltica людям придется, например, добираться из Кенгарагса в центр через микрорайоны в течение полутора часов.
Баранник также заявил, что включение предприятия Rīgas satiksme в бюджет государства, уменьшившее фискальное пространство на 72 млн евро, - это не покрытие каких-то убытков, а инвестиционные проекты, в основном покупка транспорта.
По словам Баранника, если Рига не построит Восточную магистраль, она не выполнит требований ЕС, что может грозить возвратом 22 млн евро за уже реализованные проекты.
Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, депутаты собираются обратиться в Госконтроль и к министру сообщения Талису Линкайтсу.
В пользу Минсообщения решено перераспределить 23 млн евро финансирования из Фонда сплочения, ранее предусмотренного на строительство Восточной магистрали, а также 7,5 млн евро из проекта транспортного узла в Торнякалнсе. Еще 38 млн евро будет взято из поступлений от подоходного налога с населения, чтобы компенсировать дефицит фискального пространства, возникший после включения Rīgas satiksme в государственный бюджет.