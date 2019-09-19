"Локомотив" выиграл в гостевом матче Лиги чемпионов впервые за 17 лет

Группа А

ПСЖ - Реал Мадрид 3:0

Пожалуй, одним из самых неожиданных результатов вечера стало разгромное поражение мадридского "Реала" в столице Франции. Героем матча стал аргентинец Анхель Ди Мария, который оформил дубль в ворота "сливочных". Ещё один гол в составе ПСЖ забил защитник Тома Менье.

Отметим, что Ди Мария стал всего третьим футболистом, которому удалось сделать дубль в Лиге чемпионов в ворота "Реала" и "Барселоны". До аргентинца это удавалось сделать бразильцу Марио Жарделу и украинцу Андрею Шевченко.

Брюгге - Галатасарай 0:0

В параллельном матче бельгийский "Брюгге" принимал у себя дома турецкий "Галатасарай", но командам не удалось выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей.

Группа В

Олимпиакос - Тоттенхэм 2:2

"Тоттенхэм", который был финалистом прошлогодней Лиги чемпионов, упустил победу над "Олимпиакосом", ведя по ходу матча со счётом 2:0. Счёт в матче с пенальти открыл Гарри Кейн, а через четыре минуты Лукас Моура удвоил преимущество английской команды.

🎨 Впечатляющий перформанс болельщиков "Олимпиакоса" = 🔥🔥🔥



А какой из похожих больше всего запомнился вам?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/H5KMnPtR7F — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 18, 2019

За минуту до конца первого тайма Даниэл Каштелу один мяч отыграл, а ничью грекам принёс удар Матьё Вальбуэна с 11-метровой отметки на 54-й минуте.

Бавария - Црвена Звезда 3:0

В параллельном матче, который проходил в Мюнхене, "Бавария" без особых проблем обыграла сербскую "Црвену Звезду". Голами в составе немецкой команды отметились Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Группа С

Динамо Загреб - Аталанта 4:0

Шахтёр - Манчестер Сити 0:3

Оба матча группы С завершились с разгромным счётом. "Манчестер Сити" в Харькове нанёс поражение "Шахтёру" со счётом 3:0, а в Загребе местное "Динамо" разгромило итальянскую "Аталанту" со счётом 4:0.

Победу англичанам принесли точные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана и Габриэла Жезуса, а за "Динамо" отличились Марин Леовац и Мислав Оршич, который оформил хет-трик.

Группа D

Атлетико Мадрид - Ювентус 2:2

Туринцы вели со счётом 2:0 до 70-й минуты, но умудрились упустить победу. Счёт в матче на 48-й минуте открыл полузащитник "Юве" Хуан Куадрадо, а на 65-й минуте преимущество гостей укрепил Блез Матюиди. На это "Атлетико" ответил точными ударами Стефана Савича и Эктора Эрреры, который отличился на 90-й минуте.

Байер - Локомотив Москва 1:2

В параллельном матче московский "Локомотив" добился победы благодаря голам поляка Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Единственный гол немецкой команды забил Бенедикт Хёведес, который отправил мяч в собственные ворота.

Отметим, что это первая победа московского клуба за 17 лет в гостевом матче Лиги чемпионов. В октябре 2002 года "железнодорожники" обыграли в Турции "Галатасарай" (2:1).