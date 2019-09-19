"Локомотив" выиграл в гостевом матче Лиги чемпионов впервые за 17 лет

В среду, 18 сентября, состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Группа А
ПСЖ - Реал Мадрид 3:0
Пожалуй, одним из самых неожиданных результатов вечера стало разгромное поражение мадридского "Реала" в столице Франции. Героем матча стал аргентинец Анхель Ди Мария, который оформил дубль в ворота "сливочных". Ещё один гол в составе ПСЖ забил защитник Тома Менье.
Ди Мария заберет мяч домой? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/ZL335NtxkU— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 18, 2019
Отметим, что Ди Мария стал всего третьим футболистом, которому удалось сделать дубль в Лиге чемпионов в ворота "Реала" и "Барселоны". До аргентинца это удавалось сделать бразильцу Марио Жарделу и украинцу Андрею Шевченко.
Брюгге - Галатасарай 0:0
В параллельном матче бельгийский "Брюгге" принимал у себя дома турецкий "Галатасарай", но командам не удалось выявить победителя. Игра завершилась безголевой ничьей.
Группа В
Олимпиакос - Тоттенхэм 2:2
"Тоттенхэм", который был финалистом прошлогодней Лиги чемпионов, упустил победу над "Олимпиакосом", ведя по ходу матча со счётом 2:0. Счёт в матче с пенальти открыл Гарри Кейн, а через четыре минуты Лукас Моура удвоил преимущество английской команды.
🎨 Впечатляющий перформанс болельщиков "Олимпиакоса" = 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 18, 2019
А какой из похожих больше всего запомнился вам?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/H5KMnPtR7F
За минуту до конца первого тайма Даниэл Каштелу один мяч отыграл, а ничью грекам принёс удар Матьё Вальбуэна с 11-метровой отметки на 54-й минуте.
Бавария - Црвена Звезда 3:0
В параллельном матче, который проходил в Мюнхене, "Бавария" без особых проблем обыграла сербскую "Црвену Звезду". Голами в составе немецкой команды отметились Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.
Группа С
Динамо Загреб - Аталанта 4:0
Шахтёр - Манчестер Сити 0:3
Оба матча группы С завершились с разгромным счётом. "Манчестер Сити" в Харькове нанёс поражение "Шахтёру" со счётом 3:0, а в Загребе местное "Динамо" разгромило итальянскую "Аталанту" со счётом 4:0.
Де Брейне отдает 👌— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 18, 2019
Жезус завершает 👌
🔵3⃣⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/qt1wqPp52K
Победу англичанам принесли точные удары Рияда Мареза, Илкая Гюндогана и Габриэла Жезуса, а за "Динамо" отличились Марин Леовац и Мислав Оршич, который оформил хет-трик.
Группа D
Атлетико Мадрид - Ювентус 2:2
Туринцы вели со счётом 2:0 до 70-й минуты, но умудрились упустить победу. Счёт в матче на 48-й минуте открыл полузащитник "Юве" Хуан Куадрадо, а на 65-й минуте преимущество гостей укрепил Блез Матюиди. На это "Атлетико" ответил точными ударами Стефана Савича и Эктора Эрреры, который отличился на 90-й минуте.
Байер - Локомотив Москва 1:2
В параллельном матче московский "Локомотив" добился победы благодаря голам поляка Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова. Единственный гол немецкой команды забил Бенедикт Хёведес, который отправил мяч в собственные ворота.
Отметим, что это первая победа московского клуба за 17 лет в гостевом матче Лиги чемпионов. В октябре 2002 года "железнодорожники" обыграли в Турции "Галатасарай" (2:1).
После первого тура "Локомотив" набрал 3 очка и возглавил группу D. В следующем матче москвичи у себя дома сыграют с "Атлетико".
September 18, 2019
September 18, 2019
Навалим лайков этим парням от души! Они лидируют в группе D #ЛигаЧемпионов #СамыйЛучшийКоллектив #БайерЛоко #B04FCLM pic.twitter.com/eVJn4o5CzN— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019