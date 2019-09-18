СГД обнаружила более трех тонн сырья для изготовления наркотиков

Сотрудники управления, проверяя имеющуюся в их распоряжении информацию, раскрыли попытку ввезти в Латвию из Китая большое количество химического прекурсора 1-фенил-2-пропанона, или БМК.

Это вещество используется для изготовления таких наркотических веществ, как амфетамин и метамфетамин. Для доставки вещества в Латвию были использованы авиаперевозки.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудники управления налоговой и таможенной полиции провели обыски по месту жительства причастных лиц и на складах в Риге и Саласпилсе.

Во время обысков на складах было обнаружено и изъято 3,3 тонны прекурсоров, которые содержат БМК, и пять бочек (1000 литров) водного раствора гидроксида натрия. Примерная рыночная стоимость изъятых прекурсоров составляет 9 млн евро.

По месту жительства задержанных лиц обнаружены и изъяты важные вещественные доказательства - денежные средства в размере 34 500 евро и 1000 норвежских крон, ноутбуки, системы навигации, а также 10 мобильных телефонов и SIM-карты.

По уголовному делу о контрабанде прекурсоров задержаны три человека.