Рижское "Динамо" у себя дома минимально уступило "Локомотиву"

Матч активнее начали хозяева, которые вскоре получили право на игру в численном большинстве. Оно, правда, не привело к голу, но как только хоккеист "Локомотива" вернулся на лёд Давид Улльстрём открыл счёт в матче.

В оставшееся время первого периода у рижан было ещё несколько возможностей отличиться в большинстве, но все они не привели к заброшенной шайбе. В конце первого игрового отрезка Рушан Рафиков счёт сравнял и команды отправились на перерыв при счёте 1:1.

Во втором периоде "Динамо" заработало два удаления подряд и рижане какое-то время были вынуждены играть в формате 3 на 5. Этим воспользовались гости, которые вышли вперёд благодаря шайбе Стефана Да Косты.

Рижанам удалось сравнять буквально на последней секунде второй 20-минутки благодаря броску Брэндона Макмиллана. Судье даже пришлось смотреть видеоповтор, чтобы убедиться в том, что канадец успел, но в результате взятие ворот было засчитано - 2:2.

В самом начале заключительного игрового отрезка рижане снова пропустили гол. На этот раз точным ударом отметился Никита Черепанов. В оставшееся время "динамовцы" пытались уйти от поражения, но это не принесло резульатат. 2:3 - четвёртое поражение "Динамо" в этом сезоне.