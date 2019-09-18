Чт, 19.09.2019
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Рижское "Динамо" у себя дома минимально уступило "Локомотиву"

Микелис Редлихс

ФОТО: Raimonds Volonts / dinamoriga.lv

Рижское "Динамо" у себя дома проиграло "Локомотиву" из Ярославля со счётом 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Теперь подопечных Гирта Анкипанса ожидает вторая в этом сезоне выездная серия игр.

Матч активнее начали хозяева, которые вскоре получили право на игру в численном большинстве. Оно, правда, не привело к голу, но как только хоккеист "Локомотива" вернулся на лёд Давид Улльстрём открыл счёт в матче.

В оставшееся время первого периода у рижан было ещё несколько возможностей отличиться в большинстве, но все они не привели к заброшенной шайбе. В конце первого игрового отрезка Рушан Рафиков счёт сравнял и команды отправились на перерыв при счёте 1:1.

Во втором периоде "Динамо" заработало два удаления подряд и рижане какое-то время  были вынуждены играть в формате 3 на 5. Этим воспользовались гости, которые вышли вперёд благодаря шайбе Стефана Да Косты.

Рижанам удалось сравнять буквально на последней секунде второй 20-минутки благодаря броску Брэндона Макмиллана. Судье даже пришлось смотреть видеоповтор, чтобы убедиться в том, что канадец успел, но в результате взятие ворот было засчитано - 2:2.

В самом начале заключительного игрового отрезка рижане снова пропустили гол. На этот раз точным ударом отметился Никита Черепанов. В оставшееся время "динамовцы" пытались уйти от поражения, но это не принесло резульатат. 2:3 - четвёртое поражение "Динамо" в этом сезоне.

Через три дня у рижской команды начинается вторая выездная серия игр в этом сезоне, где подопечные Гирта Анкипанса встретятся с московским "Динамо", "Северсталью" и всё тем же "Локомотивом".

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