Видео: Роналду заплакал во время интервью

В разговоре с ведущим Пирсом Морганом были затронуты разные вопросы, в том числе непростые отношения Роналду со своим отцом и сексуальные скандалы, в которые попадал футболист.

Одним из самых эмоциональных моментов интервью была реакция португальца на видео, которое ему показал ведущий. На этом видео отец Роналду Жозе Диниш Авейру рассказывает норвежским СМИ о том, как сильно гордится сыном. Интервью с отцом Роналду было записано незадолго до смерти в 2005 году. Во время просмотра этого видео Роналду не смог совладать с эмоциями и заплакал. "Я никогда прежде не видел это интервью. Простите", - сказал футболист.

"Я стал лучшим в мире, а он никогда не видел этого. Не видел, как я получаю награды. Моя семья видела, мои братья, даже мой старший сын, а отец - нет", - со слезами на глазах рассказал Роналду.

Отец футболиста умер в лондонской клинике 7 сентября 2005 года. Криштиану в тот день был в Москве, где готовился к отборочному матчу чемпионата мира 2006 года против России.

"Я думал, что это интервью будет весёлым. Не думал, что буду плакать. Я никогда не видел этих кадров прежде. Не знаю, где вы их взяли... Я должен показать их своей семье. Я не знал отца на 100 процентов. Он много пил. Я никогда не вёл с ним настоящей беседы. Это было трудно", - продолжил Роналду.

Во время интервью была затронута и другая щепетильная тема - сексуальный скандал, в который попал Роналду в 2009 году. Напомним, что футболиста обвинили в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Роналду заявил, что подобные обвинения порочат его честь и достоинство, а также вспомнил, как однажды в своём доме вместе с девушкой Джорджиной Родригес смотрел выпуск новостей, в котором показывали сюжет о нём.

"Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице и переключил канал. Я почувствовал стыд и не хотел, чтобы мои дети слышали, что об их отце говорят плохо".