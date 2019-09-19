Ангелы возмездия по знаку Зодиака, или Пришедшие в мир не просто так

Удивительно, но души посланцев Вселенной пережили не одну реинкарнацию. В них не заложена сентиментальность, и они практически не имеют чувств. Они просто являются слугами всевышних сил, чтобы равномерно распределять добро и зло. Но за все слова и действия рано или поздно приходится платить сполна. И весь этот негатив человек получает от "ангела возмездия".

Бывает и совершенно другая ситуация, когда человек испытывает глубокие страдания, а чтобы он увидел просветления в своей жизни, ему нужен помощник. И

в качестве такого помощника работает проводник между мирами. На себя эту миссию берет "ангел возмездия", который искореняет зло и приносит надежду на светлое будущее.

В реальном мире все это выглядит совсем по-другому. Часто люди не воспринимают как надо происходящие события, считая их просто удачным стечением обстоятельств. Хотя в каждом случае заложен тайный смысл. Случайностей в жизни не бывает, но не все в это верят. И случайные люди в нашу жизнь просто так не приходят - для каждого заготовлена определенная роль, которую он мастерски играет. Даже если вы встретились с человеком лишь бегло, одним взглядом, не исключено, что в будущей он сыграет нужную роль в вашей жизни.

Вселенная всегда строит свои планы относительно каждого человека, посылая в их жизнь "ангелов возмездия".

Внешне они выглядят как абсолютно обычные люди, но при этом наделены определенной особенностью и несут заготовленную Вселенной именно для них важную миссию.

И таких миссионеров среди всех представителей зодиакальном круге всего три.

Скорпион

Чего Скорпионы не могут терпеть, так это человеческой подлости. Они сделают все, чтобы наказать жестокость и искоренить несправедливость, и иногда для этого приходится применять атакующую тактику.

Скорпионы не до конца понимают и осознают свое предназначение, но при этом твердо убеждены, что должны действовать по своей интуиции и по зову сердца.

Сны представителей этого знака Зодиака часто бывают вещими. Поначалу они видят полноценную картинку, а затем их душу начинают наполнять предчувствия. Нередко окружающие не принимают действия Стрельцов и не понимают их мышления. Однако Вселенная посылает этим людям всяческие подсказки, чтобы они могли выразить свои мысли как можно четче.

Стрельцы могут помочь людям, которые жаждут перемен. Сами того не ведая, они наставляют на истинный путь и дают полноценное руководство к действию.

Стрелец

Стрельцы наделены особенным предназначением, если обладают ярко выраженной тягой к природе. Они умеют на духовной уровне общаться с ней и получать от нее заряд позитивной энергии. Кроме того, у представителей этого знака интуитивно получается духовно очищаться от плохих мыслей.