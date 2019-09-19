Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, представителей которых ждет тяжелый октябрь 2019 года
Непростой и депрессивный месяц...

Паел Глоба

ФОТО: vk.com/globainstitut

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодика, для представителей которых октябрь 2019 года станет очень непростым и даже депрессивным месяцем.

Телец

Тельцам грядущий месяц принесет проблемы глобального характера, которые будут касаться в первую очередь семейных отношений.

Астролог рекомендует постараться наладить ситуацию на личном фронте, и главное в этом - не реагировать агрессивно на действия своей половинки.

В октябре вам нужно понять, чего вы хотите от жизни, и обсудить это с близкими.

Лев

Непростой период в октябре 2019 года ожидается у Львов. Второй осенний месяц, по мнению Павла Глобы, станет одним из самых тяжелых в году для представителей этого знака Зодиака, причем проблемы коснутся в первую очередь их близких. Неприятности ожидаются и на работе, поэтому астролог советует терпеливо переждать "плохую погоду".

Дева

Девы в октябре 2019 года рискуют потерять своего партнера.

Астролог прогнозирует им проблемы в личной жизни и указывает на необходимость учиться уступать для того, чтобы не разрушить свою жизнь.

В противном случае следует ожидать упадка сил и депрессии.

Водолей

Водолеи в октябре 2019 года переживут серьезную депрессию и приступы меланхолии. Они будут ощущать отсутствие сил и бурную раздражительность. В это время лучше всего отказаться от решения важных вопросов и больше отдыхать, советует Павел Глоба.

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