Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, представителей которых ждет тяжелый октябрь 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодика, для представителей которых октябрь 2019 года станет очень непростым и даже депрессивным месяцем.
Телец
Тельцам грядущий месяц принесет проблемы глобального характера, которые будут касаться в первую очередь семейных отношений.
Астролог рекомендует постараться наладить ситуацию на личном фронте, и главное в этом - не реагировать агрессивно на действия своей половинки.
В октябре вам нужно понять, чего вы хотите от жизни, и обсудить это с близкими.
Лев
Непростой период в октябре 2019 года ожидается у Львов. Второй осенний месяц, по мнению Павла Глобы, станет одним из самых тяжелых в году для представителей этого знака Зодиака, причем проблемы коснутся в первую очередь их близких. Неприятности ожидаются и на работе, поэтому астролог советует терпеливо переждать "плохую погоду".
Дева
Девы в октябре 2019 года рискуют потерять своего партнера.
Астролог прогнозирует им проблемы в личной жизни и указывает на необходимость учиться уступать для того, чтобы не разрушить свою жизнь.
В противном случае следует ожидать упадка сил и депрессии.
Водолей
Водолеи в октябре 2019 года переживут серьезную депрессию и приступы меланхолии. Они будут ощущать отсутствие сил и бурную раздражительность. В это время лучше всего отказаться от решения важных вопросов и больше отдыхать, советует Павел Глоба.