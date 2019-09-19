Эксперт: Больницы годами скрывали свои реальные возможности предоставить услуги

"Откровенно говоря – годами было так, что больницы скрывали реальную ситуацию. Мне приходилось участвовать в аудитах клинических процессов в различных больницах. И то, что видели, что реально скрывают ситуацию", - рассказала председатель правления Латвийской ассоциации экономики здравоохранения Дайга Бехмане.

Наличие проблем подтвердила и руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле, упомянув случаи, когда NMPD привозит пациента в больницу, а там выясняется, что в ней не могут оказать конкретную помощь.

"Все правила предусматривают, что "Скорую" информируют о любых изменениях в плане госпитализации или любых вещах, которые могут повлиять на оказание услуг. Нужна четкая ясность – есть или нет конкретная услуга. И если она есть, то должна быть в реальности, а не только на бумаге", - отметила Ципуле.

Отмечается, чтобы заключить договор с Национальной службой здравоохранения об оказании конкретной услуги, больница должна доказать, что в ней есть соответствующий специалист. В реальности же может оказаться, что специалист приезжает в больницу раз в неделю на два часа.

"И в этой связи мы не можем говорить, что больница таким образом способна обеспечить услугу", - подчеркивает Бехмане.

Контекст:

С 2018 года в Латвии больницы пяти уровней, с апреля нынешнего года они получают финансирование, соответствующее их уровню.

К пятому уровню, самому высокому, относятся университетские больницы в Риге, способные обеспечить сложные медицинские услуги, а также специализированные медицинские учреждения, такие как Родильный дом.

Пересматривая данные, не исключено, что некоторые больницы могут потерять свой уровень, так как не могут предоставить указанные услуги или гарантировать их качество.

Также министерство планирует перенять под контроль государства часть стратегически важных больниц четвертого уровня - в Даугавпилсе, Валмирее, Лиепае.