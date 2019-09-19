"Появились шансы на выздоровление": директор Заворотнюк рассказала о ее состоянии

Как пишет "Московский комсомолец", эту новость сообщила подруга Заворотнюк, (ее имя не называется) со ссылкой на пиар-директора 48-летней актрисы Марину Потапову, которая держит связь с ее родными. "Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки. Сегодня наконец ответила.

Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы.

Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо", - рассказала она.

На вопрос о том, почему близкие до сих пор хранят молчание, женщина ответила, что они попросту "боятся сглазить ситуацию". "Их можно понять", - заключила она.

Сейчас, по информации Telegram-канала Mash, усилия врачей направлены на устранение отека мозга. Для поддержания артериального давления применяется ряд специальных препаратов. Если верить источнику, медики оценивают состояние пациентки как стабильно тяжелое.

Напомним, что на программе "Прямой эфир" прозвучали слова, о том, что уже известен диагноз звезды, но об этом не говорят. Семья актрисы не разрешает рассказывать информацию о состоянии здоровья. Они также избегают любых публичных заявлений. Недавно на своей Instagram-странице высказалась только дочь актрисы.