Сейм признал обоснованной чрезвычайную ситуацию с вывозом мусора в Риге

Это означает, что объявленная на прошлой неделе чрезвычайная ситуация остается в силе.

За чрезвычайную ситуацию проголосовали 59 депутатов, против были 24, один воздержался.

Против решения голосовали депутаты Новой консервативной партии (НКП) и партии KPV LV.

Воздержался Каспар Гиргенс (KPV LV), в голосовании не участвовали Александр Кирштейнс (VL-TB/LNNK), Алдис Гобземс, Иева Крапане (KPV LV), Роман Наудиньш (VL-TB/LNNK)и Ингуна Рибена.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце напомнил депутатам об обстоятельствах, из-за которых была объявлена чрезвычайная ситуация, и обосновал, почему она должна быть продолжена - в противном случае потеряют силу все введенные в рамках чрезвычайной ситуации меры.

Как заявил в прениях депутат "Для развития/За!" Артур Том Плешс,

"если Рижская дума не сумела позаботиться о рижанах, это должны сделать мы, Сейм".

Депутат НКП Сандис Риекстиньш сказал, что в возникшей ситуации нет ничего чрезвычайного, так как все знали о проблемах годами, но не действовали. Его товарищ по партии Кришьянис Фелдманс критиковал с трибуны Сейма Рижскую думу.

Внефракционный депутат Дидзис Шмитс указал на стремление определенных политиков отомстить бывшему руководству Рижской думы.

"В результате получается месть рижанам", - сказал депутат.

По словам депутата Яниса Домбравы (VL-TB/LNNK), очень плохо, когда латышские партии ругаются между собой, пока истинные виновники "сидят и радуются".

"Как часто мы решаем проблемы, созданные Ригой? Проблема не в размере самоуправления, а в размере управляющих. Ушаков, Турлайс, Буров - абсолютно неспособные хозяева, которые не могут управлять своим самоуправлением", - сказал Домбрава, добавив, что думу уже раньше нужно было распустить.

"Мы здесь решаем проблемы Рижской думы. Может быть, скоро нам придется взять в Сейм думских котов?" - высказался представитель "KPV LV" Янис Витербургс.

Он добавил, что Совет по конкуренции "очень вовремя забил тревогу" с мусором в Риге, поэтому его нужно поддержать.

"Радостно смотреть, как коалиция спорит между собой о решении, принятом правительством. Зачем нам оппозиция, если у нас такая коалиция?" - поинтересовался депутат Виктор Валайнис (СЗК).

Как сообщалось ранее, Совет по конкуренции не разрешил новому оператору по вывозу отходов Tīrīga заключать с жителями Риги договоры о вывозе мусора после 15 сентября, пояснив это необходимостью сохранения конкуренции в данной сфере.