Лиепая подаст в суд, если территориальную реформу проведут без правок

"Лиепая всегда была городом государственного значения, и нам важно это сохранить", - сказал он.

Мэр пояснил, что стратегии развития городов и сельских территорий отличаются, как и предусмотренные для городов и села фонды ЕС.

По его мнению, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) "неправильно" провело консультации с самоуправлениями. В Лиепае не протоколировались высказанные предложения, концепции.

"Мы попросили показать протокол, а в ответ услышали, что министерство только делало заметки", - говорит Вилнитис.

Фактически консультации прошли в формате презентации, ради галочки, считает он.

Лиепая попытается донести свою позицию до Сейма, если же ее там не услышат, дума обратится в Конституционный суд.

В то же время Вилнитис не поддерживает требование отставки министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.

"Единственная выгода, которую я тут вижу, - это затягивание времени. Министр уйдет в отставку, придет другое должностное лицо, и мы начнем диалог заново. Я очень хотел бы продолжить эту дискуссию", - сказал Лиепайский мэр.