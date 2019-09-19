Чт, 19.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Лиепая подаст в суд, если территориальную реформу проведут без правок

Северные форты в Лиепае. Фото иллюстративное

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Лиепайская дума рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд (КС), если административно-территориальная реформа будет проведена в нынешней редакции, то есть Лиепаю объединят с близлежащими краями, заявил на Rietumu radio председатель Лиепайской думы Янис Вилнитис.

"Лиепая всегда была городом государственного значения, и нам важно это сохранить", - сказал он.

Мэр пояснил, что стратегии развития городов и сельских территорий отличаются, как и предусмотренные для городов и села фонды ЕС.

По его мнению, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) "неправильно" провело консультации с самоуправлениями. В Лиепае не протоколировались высказанные предложения, концепции.

"Мы попросили показать протокол, а в ответ услышали, что министерство только делало заметки", - говорит Вилнитис.

Фактически консультации прошли в формате презентации, ради галочки, считает он.

Лиепая попытается донести свою позицию до Сейма, если же ее там не услышат, дума обратится в Конституционный суд.

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В то же время Вилнитис не поддерживает требование отставки министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.

"Единственная выгода, которую я тут вижу, - это затягивание времени. Министр уйдет в отставку, придет другое должностное лицо, и мы начнем диалог заново. Я очень хотел бы продолжить эту дискуссию", - сказал Лиепайский мэр.

Согласно плану административно-территориальной реформы, к Лиепае планируется присоединить Гробиньский, Руцавский, Ницский, Павилостский, Айзпутский, Дурбский, Приекульский и Вайнёдский края.

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