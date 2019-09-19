Шарапова заявила, что считает своим домом США

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова в интервью журналу Conde Nast Traveller рассказала, что её по-прежнему многое связывает с Россией, но своим домом теннисистка считает США.
Спортсменка подчеркнула, что несмотря на это, основы её воспитания, которые она очень ценит, - русские.
"Я приехала в США вместе с отцом в семь лет из-за тенниса, чтобы развивать талант и идти к мечте. У нас было всего 700 долларов. Когда мы приземлились в аэропорту Майами, это был словно новый мир. Всё казалось новым, захватывающим, а многое - даже пугающим. Первые годы были самыми сложными, но я довольно быстро приняла американский образ жизни и считаю Америку своим домом", - заявила Шарапова.
Напомним, что Шарапова родилась в сибирском городке Нягань, куда её родители переехали из Гомеля, спасаясь от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 4,5 года Мария начала заниматься теннисом, когда её семья уже жила в Сочи.
За время своей профессиональной карьеры Шарапова одержала победу на всех турнирах "Большого шлема", но в настоящий момент дела у теннисистки идут не лучшим образом и она вылетела из первой сотни рейтинга.