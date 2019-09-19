Prada умеет удивлять, или Мощное начало Недели моды в Милане

Неделя моды в Милане стартовала с показа коллекции Дома моды Prada, которая выдержана в стилистике 20-30-х годов и геометрии, свойственной шестидесятым. Удивительно, как Миучча Прада умеет добавить нотку сексуальности и кокетства в классические модели одежды!