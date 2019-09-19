Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Prada умеет удивлять, или Мощное начало Недели моды в Милане
Фото

ФОТО: SIPA/Scanpix

Неделя моды в Милане стартовала с показа коллекции Дома моды Prada, которая выдержана в стилистике 20-30-х годов и геометрии, свойственной шестидесятым. Удивительно, как Миучча Прада умеет добавить нотку сексуальности и кокетства в классические модели одежды!

Новая коллекция Prada выполнена в основном в сдержанных тонах. При этом Миучча Прада не обошлась без нескольких ярких акцентов в виде цвета сочного апельсина, золотого и фиолетового.

Несмотря на всю лаконичность образов, они не выглядят скучно. Дизайнер добавила сексуальности с помощью прозрачных тканей, а необычность новинкам придают огромные пуговицы, гиперболизированные ожерелья и занятные головные уборы.

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

ФОТО: Pixelformula/SIPA / Pixelformula/SIPA

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