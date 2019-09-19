Возможно, в коалиции Рижской думы возникли новые разногласия

По наблюдениям LETA, часть депутатов "Согласия" на этой неделе не явились на заседания комитетов.

В понедельник пришлось отменить созванное внеочередное заседание Рижской думы, на котором должны были решаться технические вопросы.

В четверг из-за отсутствия депутатов "Согласия" на заседании комитета не удалось принять решение о совмещении Анной Владовой должностей вице-мэра и директора 80-й средней школы.

Сегодня утром на внеочередное заседание комитета по делам транспорта и сообщения не явился ни один депутат ЧСР, в итоге не удалось принять инициативу "Согласия" о создании рабочей группы по крупнейшим закупкам в сфере транспортной инфраструктуры.

По данным агентства LETA, новый раскол предположительно происходит во фракции "Согласия", от которой хотят отделиться еще три депутата - Сандрис Бергманис, Игорь Кузмук и Андрей Клементьев.

Именно они на этой неделе не являлись на заседания.

Само "Согласие" эту информацию отрицает. В частности, руководитель фракции Анна Владова сказала, что о возможности исключения названных депутатов из фракции она слышала только от журналистов.

Заместитель руководителя фракции Михаил Каменецкий отрицал, что названные депутаты уже исключены, но подробнее вопрос комментировать не стал, добавив, что какие-то заявления могут последовать на будущей неделе.