Президент и глава МВД Эстонии столкнулись лбами из-за безвиза Украины с ЕС

"Прежде всего, это — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа", – сказала Кальюлайд на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, стоит ли гражданам Украины беспокоиться по поводу идеи Хельме.

"Наш министр иностранных дел очень быстро отреагировал на это, заявив, что Эстония не будет менять подход к безвизовому режиму с Украиной. Вы можете быть уверены в этом", - отметила президент Эстонии.

"Однако нам нужно говорить ясным языком: многие граждане Украины приехали в Эстонию с временным разрешением на работу, и нам, конечно, нужно думать о том, как гарантировать права и возможности тем гражданам Украины, которые, еще раз отмечу, живут у нас кратковременно. Так как возможность получить постоянный вид на жительство в Эстонии не так просто, квоты небольшие", - сказала Кальюлайд.