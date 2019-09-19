Президент и глава МВД Эстонии столкнулись лбами из-за безвиза Украины с ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала Украину не беспокоиться по поводу слов министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме об идее отменить безвизовый режим между Эстонией и Украиной, указав, что руководимая им Консервативная народная партия (EKRE) - новичок в правительстве, поэтому ей стоит простить некомпетентность, сообщает агентство LETA.
"Прежде всего, это — новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность. В конце концов, безвизовый режим — это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа", – сказала Кальюлайд на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, стоит ли гражданам Украины беспокоиться по поводу идеи Хельме.
"Наш министр иностранных дел очень быстро отреагировал на это, заявив, что Эстония не будет менять подход к безвизовому режиму с Украиной. Вы можете быть уверены в этом", - отметила президент Эстонии.
"Однако нам нужно говорить ясным языком: многие граждане Украины приехали в Эстонию с временным разрешением на работу, и нам, конечно, нужно думать о том, как гарантировать права и возможности тем гражданам Украины, которые, еще раз отмечу, живут у нас кратковременно. Так как возможность получить постоянный вид на жительство в Эстонии не так просто, квоты небольшие", - сказала Кальюлайд.
"Возможно, со временем структура экономики изменится, и мы будем более открытыми и для миграции рабочей силы, тех, кто приезжает надолго", - допустила президент.
Напомним, на прошлой неделе выяснилось, что Хельме пытался выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим гражданам Украины, которые в последнее время массово прибывают в Эстонию.
Он сказал, что лидеры EKRE ранее уже предупреждали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет Троянским конем.
ЕС ввел безвизовый режим с Украиной 11 июня 2018 года. Граждане это страны могут находиться без виз на территории ЕС до 90 дней а период 180 дней.