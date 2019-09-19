Латвийские инфектологи предупреждают: делать прививку от гриппа нужно уже сейчас

Грипп является особо заразной и опасной вирусной инфекцией, которая распространяется по воздуху и затрагивает дыхательные пути.

Для гриппа характерна высокая скорость распространения, он часто вызывает осложнения и проходит очень тяжело.

К сожалению, лечение гриппа противовирусными средствами часто бывает запоздалым и не дает ожидаемого эффекта.

Единственный эффективный способ уберечь себя и свою семью от заболевания гриппом - это вакцинация.

В отличие от других прививок, например, от клещевого энцефалита, от гриппа нужно прививаться каждый год перед началом сезона заболевания.

"Мы, врачи-инфектологи, рекомендуем сделать прививку от гриппа своевременно - уже ранней осенью, когда сезон гриппа еще не начался и у вакцины будет достаточно времени, чтобы обеспечить защитные возможности организма конкретно против гриппа, выработав специальные антивещества", - говорит профессор Людмила Виксна, главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы.

Только в сезон 2018-2019 годов в Латвии грипп и его осложнения стали причиной 86 смертельных случаев. По обобщенным данным Центра профилактики и контроля заболеваний,

ни в одном из летальных случаев, в которых был выяснен статус вакцинации больного, в конкретный сезон пациент не был привит от гриппа.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во всем мире грипп ежегодно является причиной по крайней мере 650 тысяч смертей.

Делать прививку нужно всем, но особенно вакцина от гриппа необходима пожилым людям, тем, кто страдает хроническими заболеваниями, потому что у них чаще развиваются летальные осложнения, специалистам-медикам, которые каждый день работают с больными, а также тем, кто постоянно встречается с большим количеством людей, например, работникам магазинов и других общественных учреждений. Также объектом особого внимания в связи с гриппом являются дети и беременные женщины.