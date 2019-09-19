Латвийские инфектологи предупреждают: делать прививку от гриппа нужно уже сейчас
В ожидании традиционного зимнего сезона гриппа врачи-инфектологи рекомендуют не откладывать прививку от этой инфекционной болезни на более позднее время, а сделать ее уже в ближайшие недели - в октябре.
Грипп является особо заразной и опасной вирусной инфекцией, которая распространяется по воздуху и затрагивает дыхательные пути.
Для гриппа характерна высокая скорость распространения, он часто вызывает осложнения и проходит очень тяжело.
К сожалению, лечение гриппа противовирусными средствами часто бывает запоздалым и не дает ожидаемого эффекта.
Единственный эффективный способ уберечь себя и свою семью от заболевания гриппом - это вакцинация.
В отличие от других прививок, например, от клещевого энцефалита, от гриппа нужно прививаться каждый год перед началом сезона заболевания.
- "Мы, врачи-инфектологи, рекомендуем сделать прививку от гриппа своевременно - уже ранней осенью, когда сезон гриппа еще не начался и у вакцины будет достаточно времени, чтобы обеспечить защитные возможности организма конкретно против гриппа, выработав специальные антивещества", - говорит профессор Людмила Виксна, главный специалист по инфектологии Рижской Восточной клинической университетской больницы.
Только в сезон 2018-2019 годов в Латвии грипп и его осложнения стали причиной 86 смертельных случаев. По обобщенным данным Центра профилактики и контроля заболеваний,
ни в одном из летальных случаев, в которых был выяснен статус вакцинации больного, в конкретный сезон пациент не был привит от гриппа.
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что во всем мире грипп ежегодно является причиной по крайней мере 650 тысяч смертей.
- Делать прививку нужно всем, но особенно вакцина от гриппа необходима пожилым людям, тем, кто страдает хроническими заболеваниями, потому что у них чаще развиваются летальные осложнения, специалистам-медикам, которые каждый день работают с больными, а также тем, кто постоянно встречается с большим количеством людей, например, работникам магазинов и других общественных учреждений. Также объектом особого внимания в связи с гриппом являются дети и беременные женщины.
В этом году в Латвии будут доступны вакцины против четырех разных возбудителей гриппа, которые ожидаются именно в предстоящий сезон 2019-2020 годов.