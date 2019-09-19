Чт, 19.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Лукашенко: Никакие дети у меня не готовятся к "наследованию" власти

Александр Лукашенко с сыном Николаем

ФОТО: Reuters/ScanPix

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил ,что его дети не готовятся к наследования власти в стране, сообщает агентство Белта.

"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", - заявил Лукашенко.

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Лукашенко занимает должность главы государства уже с 1994 года.

У Лукашенко трое сыновей - Виктор, Дмитрий и Николай.

Старший сын Виктор - помощник президента по вопросам национальной безопасности и член Совбеза Беларуси.

Дмитрий занимает должность руководителя организации "Спортивный клуб президента".

В свою очередь младший сын - 15 летний Николай - школьник.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ